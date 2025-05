Travaux routiers en péril : Bitume Québec alerte sur les impacts de la grève des ingénieurs de l'État pour les Québécois

REPENTIGNY, QC, le 2 mai 2025 /CNW/ - La grève générale illimitée déclenchée ce matin par les ingénieurs de l'État risque d'avoir des répercussions majeures sur la population québécoise. En cette période critique où les travaux routiers doivent être lancés, tout retard compromet directement l'entretien des routes, la sécurité des usagers et la fluidité du transport partout au Québec.

Chaque année, la saison des travaux routiers -- déjà courte -- permet de corriger des centaines de tronçons endommagés, de prévenir la dégradation accélérée du réseau, et de sécuriser les déplacements. Un arrêt prolongé des processus d'appel d'offres et de planification paralyse cette chaîne essentielle, mettant en jeu la qualité de vie des citoyens.

« Les routes du Québec sont un bien collectif. Chaque jour compte et leur entretien ne peut attendre. Si la grève se prolonge, ce sont les citoyens, les travailleurs et les entreprises de toutes les régions qui en subiront les conséquences », affirme Rénald Leclerc, directeur général de Bitume Québec.

Rappelons qu'en 2022, un conflit similaire avait mené au report de plus du tiers des chantiers du ministère des Transports. Cela avait entraîné des hausses de coûts, une démobilisation des équipes, et un ralentissement durable des interventions prioritaires.

Dans un contexte économique incertain, marqué par des pressions inflationnistes et un risque de récession lié aux politiques économiques américaines, une nouvelle paralysie du secteur aurait des répercussions majeures l'économie québécoise ainsi que sur la qualité du réseau routier et, par conséquent, sur le quotidien des citoyens québécois.

Nos membres -- fournisseurs de bitume, entrepreneurs et producteurs d'enrobés bitumineux, ainsi que fournisseurs de produits et services -- sont prêts à livrer des projets majeurs dans l'intérêt de la population. Toutefois, sans la coordination essentielle assurée par les ingénieurs de l'État, notamment en matière d'émission des appels d'offres et d'autorisations administratives, des retards importants sont à prévoir.

À propos de Bitume Québec

Bitume Québec est une association qui regroupe les fournisseurs de bitume et les producteurs d'enrobés bitumineux, visant à promouvoir et moderniser les pratiques innovantes en construction de routes et en entretien du réseau routier, afin d'offrir aux usagers québécois des chaussées économiques, des asphaltes durables et des routes sécuritaires.

SOURCE Bitume Québec

Renseignements : Catherine Paradis, Responsable des communications, Bitume Québec, Téléphone : 514-688-8474, Courriel : [email protected]