Les acteurs de l'industrie du pavage et de l'entretien des routes se déclarent prêts et confiants en la relance de l'économie post-pandémie à la COVID-19 et souhaitent une accélération des mises en chantier adjugées

Sous l'impulsion d'une allocution d'ouverture du ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, les participants ont pu plus tard prendre connaissance des grands enjeux que posent l'entretien et le renouvellement des infrastructures routières, mais aussi en ce début de saison, de ce défi d'exception qu'est la reconstruction au coût de 1,142G $ du Pont-Tunnel Louis-Hyppolite LaFontaine; l'un des plus grands projets du Québec, en matière d'ingénierie et d'infrastructure, en cette première demie du 21 e siècle, et dont les premiers mouvements de chantier ont commencé à se manifester en ce mois de mars 2021.

« En moyenne, 131 000 véhicules empruntent le pont-tunnel chaque jour dont plus de 15 000 camions, pour un total de 47,8 millions de véhicules qui y circulent chaque année dans ses deux axes » a dit le président de Bitume Québec, Michel Aumont, en précisant que cela représentait un facteur d'achalandage énorme dont les acteurs de l'industrie du pavage doivent et devront tenir compte, en termes de pression, dans la planification de leurs éventuels chantiers satellites.

La reconstruction de la chaussée, de part et d'autre du tunnel sur l'autoroute 25, le développement de stationnements incitatifs, l'élargissement de voies, et la préparation de voies réservées pour toute la période des travaux tout comme le pavage lui-même des travées du tunnel, dans les deux directions, constitueront des étapes cruciales pour les membres de Bitume Québec, sans compter les 25 km de voies carrossables qui seront aménagés pour la circulation des autobus sur les accotements depuis l'arrondissement d'Anjou jusqu'à la rivière Richelieu.

Le président de Bitume Québec a ajouté que les entreprises de pavage contribueront ainsi à leur façon au coup de jeunesse et de renouveau de ce projet-phare du consortium Renouveau La Fontaine consacrant le concept de mobilité durable avec la construction, aussi, d'une voie réservée pour le transport collectif et le covoiturage sur l'autoroute 20.

Monsieur Aumont s'est déclaré aussi enthousiasmé par le coup d'envoi à l'accélération des travaux de construction d'infrastructure de 120M $, lancé ce dimanche 21 mars, par la ministre responsable de l'Administration publique, Me Sonia Lebel et le ministre du Travail, Me Jean Boulet, qui s'inscrit dans la suite des engagements sans précédent de 5,4 G$ d'ici 2022 aux fins de l'entretien et de l'amélioration de l'ensemble des réseaux routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires, mais dont 1,5 G$ sont affectés au seul maintien des chaussées en bon état. Le président de Bitume Québec a poursuivi en affirmant que tout cela participait positivement à la relance de l'économie post-pandémie COVID-19 qui passe par la mise en action de ce secteur stratégique et névralgique de l'économie du Québec.

Monsieur Aumont a finalement exhorté le ministère des Transports (MTQ) à autoriser rapidement le déclenchement des contrats adjugés, en disant que tous les membres de Bitume Québec étaient prêts à s'activer à cette relance de l'économie dans le respect des règles de santé publique, et ce, en dépit de la complexité de certaines mesures de santé & sécurité touchant des centaines de travailleurs qui oeuvreront en milieu fermé sur ce vaste chantier et qui devront demeurer visibles en tout temps, au nom du respect rigoureux des règles et directives en place.

Renseignements: Source : Michel Aumont - Président, Bitume Québec, Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636 (cellulaire), 514 843-1901 (ligne directe), [email protected]

