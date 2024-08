OTTAWA, ON, le 8 août 2024 /CNW/ - À quelques mois de la réduction tant attendue des frais de carte de crédit pour les petites entreprises, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a envoyé une lettre aux acquéreurs pour leur demander s'ils sont prêts à transférer ces économies aux PME à compter du 19 octobre 2024.

Sur 11 fournisseurs de traitement des paiements, 5 ont accusé réception de notre lettre et 4 d'entre eux préparent leur réponse. Nous publierons leurs réponses sur notre site Web et transmettrons l'information à nos membres sur demande.

« Lors des deux dernières réductions des frais d'interchange, des membres nous ont informés que les réductions n'étaient pas toujours transférées aux commerçants. Avec cette lettre, nous voulons nous assurer que tous les principaux acteurs sont disposés et prêts à appliquer ces réductions pour que les petits commerçants en profitent dès leur entrée en vigueur », affirme Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Le 19 octobre, les PME dont les transactions ne dépassent pas 300 000 $ en ventes annuelles avec Visa et 175 000 $ avec Mastercard seront admissibles à un taux d'interchange moyen pour les ventes en magasin de 0,95 % et à une réduction de 0,1 % sur les frais des transactions électroniques. Cela permettra à la majorité des PME d'obtenir une réduction des frais pouvant atteindre 27 %.

« Ce sont des changements majeurs que nous réclamions depuis longtemps, et nous voulons que nos membres aient l'heure juste. Il est essentiel que les acquéreurs soient transparents et prêts à appliquer ces réductions, puisque beaucoup de nos membres sont leurs clients », ajoute M. Guénette.

Au printemps 2023, la FCEI a accueilli favorablement l'entente conclue entre le gouvernement fédéral, Visa et Mastercard visant la réduction des frais de transaction par carte de crédit des PME. La FCEI continue de faire pression sur le gouvernement afin qu'il élargisse cette entente pour y inclure d'autres fournisseurs de cartes de crédit et qu'il revoie les seuils d'admissibilité pour que davantage de PME puissent en bénéficier.

Le partenariat que nous avons avec Services aux commerçants ChaseMD pour nos membres nous assure que les commerçants de Chase bénéficieront bien de cette réduction de taux à compter du 19 octobre. Pour en savoir plus sur les efforts déployés par la FCEI pour réduire les frais de carte de crédit des PME, visitez fcei.ca/cartes-credit.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

