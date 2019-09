Les 3 758 sacs à dos exposés aux Nations Unies montrent la terrible ampleur des décès d'enfants dans les conflits en 2018

L'exposition, qui se déroulera jusqu'au 10 septembre, est un message à l'intention des dirigeantes et des dirigeants mondiaux alors que les enfants dans de nombreuses régions du monde retournent à l'école et que l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies aura lieu dans quelques jours. Une fois l'exposition terminée, les sacs à dos continueront leur voyage pour soutenir l'éducation des enfants.

« Les sacs à dos de l'UNICEF ont toujours été un symbole d'espoir et de possibilités pour les enfants. Dans deux semaines, les dirigeantes et les dirigeants mondiaux réunis à l'Assemblée générale des Nations Unies célébreront le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies. Cette exposition devrait leur rappeler les enjeux », a déclaré la directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Fore.

Selon le rapport annuel 2019 du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, plus de 12 000 enfants ont été tués ou mutilés l'année dernière dans les zones de conflit, ce qui constitue un nombre record depuis que l'Organisation des Nations Unies a commencé à surveiller et à signaler cette grave violation. Il ne s'agit là que des incidents vérifiés; le nombre réel sera probablement beaucoup plus élevé. L'UNICEF estime que, dans un quart de ces cas, des enfants ont perdu la vie.

Dans les conflits en cours en Afghanistan, en République centrafricaine, en Somalie, au Soudan du Sud, en Syrie, au Yémen et dans bien d'autres pays, ce sont les enfants qui paient le plus lourd tribut de la guerre. L'utilisation continue et généralisée d'armes explosives, comme les frappes aériennes, les mines terrestres, les tirs de mortier, les engins explosifs improvisés, les attaques à la roquette, les munitions à fragmentation et les tirs d'artillerie, constitue la cause de la majorité des décès d'enfants dans les conflits armés.

« Alors qu'un grand nombre d'élèves retournent à l'école cette semaine, nous attirons l'attention sur les milliers d'enfants tués dans les zones de conflit et dont la perte tragique sera à tout jamais ressentie dans leur famille, leur école et dans des communautés du monde entier. Les progrès remarquables réalisés pour les enfants au cours des 30 dernières années montrent clairement ce que nous pouvons faire lorsque nous mobilisons la volonté politique d'accorder la priorité aux enfants », ajoute madame Fore.

