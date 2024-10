Les 26 et 27 octobre : un week-end clé pour vivre l'expérience Portes ouvertes de six universités montréalaises!

MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Pour la première fois, six établissements universitaires montréalais tiendront leurs portes ouvertes durant la même fin de semaine, les 26 et 27 octobre 2024. Cet événement offre une occasion unique pour les futurs étudiants et étudiantes de vivre l'expérience de la ville universitaire numéro un des Amériques, selon le classement 2025 de QS Best Student Cities.

L'Université du Québec à Montréal (UQAM) et l'Université Concordia ouvriront leurs portes le samedi 26 octobre, tandis que l'Université de Montréal, Polytechnique Montréal, HEC Montréal et l'Université McGill accueilleront les visiteurs le dimanche 27 octobre.

« Je salue cette initiative collective qui renforce la position de notre métropole comme pôle universitaire de premier plan. Chaque année, Montréal se classe parmi les meilleures villes universitaires du monde. Notre ville offre une qualité de vie exceptionnelle, une richesse culturelle unique et l'accès à des institutions de grande qualité, ce qui en fait une destination de choix pour les étudiantes et les étudiants », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Autre nouveauté cette année : les six universités unissent leurs forces pour une campagne promotionnelle ciblée dans les régions des Laurentides et de l'Outaouais. Largement déployée en format numérique, cette campagne renvoie vers une page web portesouvertesmontreal.ca regroupant les informations sur les portes ouvertes de chaque établissement.

Ne manquez pas cette occasion! Rendez-vous les 26 et 27 octobre pour plonger au cœur de l'expérience universitaire montréalaise!

SOURCE Université du Québec à Montréal

Sources : Evelyne Dubourg, UQAM, 514 987-3000, poste 20157, [email protected]; Geneviève O'Meara, Université de Montréal, 514 709-4143, [email protected]; Annie Touchette, Polytechnique Montréal, 514 231-8133, [email protected]; Émiile Novales, HEC, 438 520-3536, [email protected]; Sylvie Babarik, Université McGill, 514 399-9458, [email protected]; Vannina Maestracci, Université Concordia, 514 848-2424, poste 4884, [email protected]