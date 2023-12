MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - En ces temps de spirale inflationniste et d'éclosion de milliers de nouveaux cas de familles dans le besoin, c'est dans un esprit de grand partage que les pompières, pompiers et pompiers retraités de Montréal ont effectué aujourd'hui, soutenus par de nombreux bénévoles, la livraison de très substantiels paniers de denrées alimentaires et de centaines cadeaux, directement, chez 500 familles au statut économique précaire frappées par de déplorables épisodes de pauvreté et d'indigence.

Les pompiers ont redoublé d'efforts et d'énergie en cette fin d'année très difficile pour de nombreuses familles montréalaises. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

Déplorant l'élargissement manifeste des écarts entre les mieux et les moins bien nantis de notre société, les pompiers montréalais ont accéléré leur traditionnelle collecte de rues qui s'étendra jusqu'au 24 décembre afin de maximiser la capacité de la campagne à soulager plus de familles, ne serait-ce que temporairement, pour qui l'accès à une période des Fêtes digne de ce nom relève souvent de la plus pure utopie.

« Au total, ce sont 1200 familles à qui les pompiers de Montréal ont pu apporter un peu de joie de vivre en cette période de festivités » a dit le président de l'Association des pompiers, Chris Ross, qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit des pompières et pompiers qui en 2022 ont réussi à amasser, au surplus, la somme de 428 000 $ issus de la collecte de rues : argent qui a servi cette année à composer les centaines de paniers de Noël pour des familles, notamment, qui, dans plusieurs nouveaux cas, vivaient jusque-là, dans un confort normal et une sécurité relative. Pour l'Association, le visage de la pauvreté a changé radicalement en 2023 à Montréal sous la pression de l'inflation, de la crise du logement et de l'endettement qui continuent à faire des ravages dans plusieurs familles.

Au total, depuis les débuts de la campagne des paniers de Noël, ce sont 42 000 familles avec des dizaines de milliers d'enfants qui, autrement, auraient été privés d'un Noël digne de ce nom. « Je suis très fier de l'engagement inconditionnel des membres du syndicat qui depuis les débuts de cette grande initiative populaire se sont pleinement investis, appuyés par plusieurs partenaires-commanditaires sans lesquels la réussite de la campagne n'aurait pas la même ampleur » a poursuivi monsieur Ross.

Monsieur Ross a enfin rappelé que cette activité de proximité avec les citoyens permet aux pompiers montréalais de témoigner de leur sensibilité et de leur solidarité envers les moins nantis de la société qui pourront ainsi participer, malgré tout, à la magie de Noël dans des conditions à peu près normales : une source de profonde satisfaction, d'inspiration et de renforcement de leur conviction selon laquelle cette aide ponctuelle a malheureusement toujours sa place.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Renseignements: Source : Chris Ross, Président ; Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire), 514-843-1901 (ligne directe), [email protected]