MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Pour une 36e année consécutive, les 2400 pompiers de Montréal se relanceront à l'assaut des grandes artères de la métropole fin d'amasser les dons du public montréalais, en marge de leur campagne annuelle des paniers de Noël au bénéfice des familles dans le besoin, et ce, à la grandeur du territoire de l'Île de Montréal.

Les pompiers solliciteront les automobilistes, au carrefour de nombreuses grandes artères, du 1er au 24 décembre prochain.

Les pompières, pompiers, pompiers retraités et autres bénévoles s’activent déjà à la préparation des cadeaux en marge de la distribution des paniers de Noël qui se fera en 2 temps : le samedi 16 décembre, dans les casernes du territoire et le mardi 19 décembre, directement par les pompiers eux-mêmes à bord des camions du SIM, et ce, à la grandeur de l’Île de Montréal. (Groupe CNW/Association des pompiers de Montréal)

« Cette grande cueillette annuelle de dons monétaires est la première phase de cette grande campagne publique de nos pompiers qui réinvestissent chaque année le fruit de cette collecte dans les achats massifs de denrées qui composent les paniers de victuailles distribués » a précisé le président de l'Association des Pompiers de Montréal et responsable de la campagne, Chris Ross, en mentionnant qu'en 2022 seulement, plus de 425 mille dollars ont été ainsi amassés pour être redistribués, cette année, auprès de milliers de familles démunies de la métropole.

Cette année encore, ce sont, en fait, 1200 familles au total qui recevront les traditionnels paniers de Noël qui, tous, sont assortis de cadeaux pour chacun des enfants des familles sélectionnées par la Société Saint-Vincent-de-Paul; un partenaire de la première heure des pompiers de Montréal.

500 familles recevront autant de gros paniers d'une valeur de 350 $ chacun : des paniers qui, comme à l'accoutumée, contiendront un dindon et tout le nécessaire permettant à ces familles de célébrer dignement Noël. Les grosses familles recevront, en plus, une carte-cadeau IGA pour combler des besoins particuliers. En outre, 200 autres familles recevront de semblables mais plus petits paniers d'une valeur de 200$ chacun, accompagnés de cartes-cadeaux UNIPRIX et IGA.

Par ailleurs, 500 familles sans enfants recevront des cartes de bons vœux de Noël contenant chacune des cartes-cadeaux IGA et UNIPRIX de belle valeur leur procurant ainsi l'occasion de s'approvisionner à leur guise auprès de ces grands marchands.

« Pour nos pompières et nos pompiers, cette campagne annuelle qui est devenue une tradition est l'occasion idéale de donner au suivant mais surtout de donner à celles et ceux que nous avons la mission de protéger à longueur d'année » a poursuivi monsieur Ross en rappelant que la distribution aux familles se fera dans les casernes du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) le samedi 15 décembre, cependant que la grande et joyeuse distribution se déroulera le mardi 19 décembre avec la livraison directement aux familles par les pompiers actifs et leurs confrères retraités à bord des camions du Service.

Monsieur Ross a conclu en invitant les mieux nantis à faire montrer d'encore plus de générosité cette année, en cette période où l'inflation, le coût des loyers et la hausse des taux d'intérêts ont fait basculer de multiples jeunes et moins jeunes familles dans une situation de pauvreté, voire même d'indigence dans bien des cas.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Renseignements: Source : Chris Ross, Président; Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire), 514-843-1901 (ligne directe), [email protected]