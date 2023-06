Les 200 membres de la section locale 140 travaillant pour Formica ratifient leur nouvelle convention collective

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Les membres de la section locale 140 d'Unifor travaillant chez Formica à Saint-Jean-Sur-Richelieu ont ratifié hier à 82 % la recommandation du conciliateur.

Les parties avaient débuté en janvier le processus pour renouveler la convention collective qui arrivait à échéance le 1er mars 2023.

Une première offre patronale avait été rejetée massivement le 22 avril dernier et plus de 99% des membres avaient à ce même moment donné un mandat de grève à leur comité de négociation.

Ayant fait appel au service de conciliation, une première entente fut conclue le 9 juin, mais elle fut majoritairement rejetée par les membres le lendemain en assemblée.

Les parties ont donc convenu d'une ultime rencontre en conciliation le 13 juin dernier, qui s'est soldée par une recommandation du conciliateur que le comité a acceptée de présenter et de recommander aux membres.

La nouvelle convention, d'une durée de trois ans, prévoit plusieurs améliorations :

Des augmentations de 17 % pour la durée de la convention, soit 9 % la première année et 4 % respectivement pour les deux années subséquentes.

L'ajout d'une journée de maladie.

L'augmentation des différentes primes.

L'amélioration de l'organisation et des horaires de travail.

La mise en place d'un programme de préretraite.

5 journées de congés payés pour les victimes de violences personnelles.

L'augmentation des heures de libérations syndicales.

L'augmentation du montant alloué pour les chaussures de sécurité.

Plusieurs autres améliorations et protections.

« Félicitations au comité syndical et aux travailleuses et travailleurs chez Formica. Leur solidarité syndicale et leur solide mobilisation durant cette négociation ont permis d'obtenir des gains significatifs et d'éviter un conflit de travail. Ils ont fait toute la différence dans cette négociation et ils peuvent en être fiers », indique Hugues Perreault, représentant national pour Unifor.

« Je suis très fier des membres et de leur détermination ainsi que du travail de l'ensemble des membres du comité de négociation syndical », souligne Patrick Dumaresq, président de la section locale 140 d'Unifor.

Les membres travaillant chez Formica fabriquent des comptoirs et autres produits stratifiés à Saint-Jean-Sur-Richelieu.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

