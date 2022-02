Les 100 jours de l'administration Plante-Ollivier - La Ville de Montréal annonce la bonification des brigades de propreté

MONTRÉAL, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce qu'elle bonifiera les effectifs des équipes dédiées à la propreté de la métropole. Dans l'objectif de continuer d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens partout à Montréal, la Ville déploie un programme de propreté rigoureux visant à intensifier les efforts dans certains secteurs prioritaires avec un fonctionnement des brigades de propreté optimisé.

Au total, 20 ressources additionnelles rejoindront les rangs des brigades de propreté, pour un total de 250 brigadiers, qui sillonneront les rues de Montréal du mois d'avril au mois de novembre, constituant ainsi une force de frappe importante et agile pour assurer la propreté de la ville.

« Des espaces publics propres contribuent à la qualité de vie de toutes et de tous. C'est pourquoi notre plan de match vise à bonifier notre action dans les secteurs les plus problématiques. Ramasser les déchets par terre, vider les poubelles qui débordent rapidement sur les rues commerciales, en sont un exemple. Cette amélioration des parcours s'appuie notamment par l'analyse des requêtes reçues au centre d'appels 311 et des sondages effectués sur le terrain auprès des commerçants et de la population », a déclaré la responsable de l'eau et de la concertation avec les arrondissements au comité exécutif de la Ville de Montréal, Maja Vodanovic.

La propreté se décline en plusieurs volets, allant du ménage du printemps à l'embellissement (par l'art mural et l'enlèvement des graffitis), en passant par diverses actions encourageant le civisme de la population. La Ville de Montréal procède actuellement à une refonte du modèle des corvées printanières afin, entre autres, de renforcer la participation citoyenne et d'appuyer encore plus les arrondissements et les écoquartiers.

Dans les arrondissements où la densité de la population, le nombre de kilomètres de rues et de trottoirs et l'achalandage touristique sont élevés, le maintien de la propreté nécessite une présence accrue et récurrente sur le terrain et est le fruit d'un travail partagé avec les arrondissements.

Concrètement, la Ville va élargir son soutien aux arrondissements par :

l'installation de cendriers et de conteneurs de débordement additionnels;

le renouvellement du programme propreté dans le cadre du plan de relance du centre-ville;

le renforcement des brigades et de la contribution financière dans le cadre du projet pilote d'espacement de la collecte des ordures ménagères dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;

la conversion d'une centaine de postes de cols bleus saisonniers en postes permanents, ce qui permettra de renforcer significativement les équipes de nettoyage des arrondissements pendant la période du ménage de printemps;

la collaboration avec des universités sur de nouveaux équipements (par exemple, des aspirateurs portatifs pour des endroits difficiles d'accès, tels que les carrés d'arbres et certaines rues pavées);

l'implantation d'un processus d'intervention rapide lors de la collecte de déchets ou de recyclage mal effectuée.

