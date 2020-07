Les 10 finalistes du concours Tournez-vous vers l'excellence! sont dévoilés

LÉVIS, QC, le 21 juillet 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du mouvement pour relancer l'économie, dynamiser l'achat local et des initiatives comme celles du Panier bleu, La Financière agricole tient la 15e édition de son concours Tournez-vous vers l'excellence! L'organisation tient ainsi à faire connaître des entrepreneurs qui contribuent à l'économie de leur région. Elle participe au rayonnement de gens créatifs, dynamiques et talentueux. Nous sommes fiers de vous présenter 10 jeunes agriculteurs d'ici qui ont été sélectionnés en fonction de l'excellence de leur profil d'entrepreneur, de leurs réalisations ainsi que des qualités de gestionnaire qui les animent. Ils sont présentés à la rubrique Présentation des 10 finalistes ci-après.

« La Financière agricole souligne d'une façon toute particulière l'excellence de la relève agricole québécoise par la voie du concours Tournez-vous vers l'excellence! Il s'agit d'une initiative mettant en valeur de jeunes femmes et de jeunes hommes d'affaires qui marquent le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec par leur dynamisme et leur créativité. Cette année, la tenue d'un tel concours a, en plus, une dimension symbolique. Dans le contexte exceptionnel que l'on connaît, nous multiplions les mesures pour soutenir les agriculteurs qui participent activement à l'offre de produits alimentaires et au développement des régions du Québec. Ces jeunes génèrent des emplois et des retombées économiques au-delà de leur communauté. Reconnaître leurs efforts et contribuer au succès de leur entreprise s'inscrit en ligne directe avec nos initiatives de relance économique. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Ce concours fait l'éloge de l'excellence, du leadership et du sens entrepreneurial chez les jeunes agriculteurs. Je suis très fier que notre organisation le reconduise, particulièrement cette année, pour souligner le fruit des efforts de jeunes passionnés d'agriculture. Notre organisation est fière de leur témoigner notre soutien et notre solidarité en tout temps, y compris dans la période d'incertitude que nous traversons. Certains de nos finalistes ont d'ailleurs transformé les défis particuliers de 2020 en occasions de multiplier leurs revenus et d'accroître leur marché, par exemple en lançant ou en consolidant leur commerce en ligne. Nous soulignons leur sens de l'innovation. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Afin de contribuer à la réussite et au rayonnement des jeunes entrepreneurs, La Financière agricole du Québec organise depuis 15 ans son concours Tournez-vous vers l'excellence! Cette année ne fait pas exception. Je suis fier de constater la qualité des candidatures reçues. Je me réjouis de voir que ces jeunes se sentent interpellés par les défis de l'agriculture, qu'ils ont le courage de se lancer en affaires et de faire croître leur entreprise selon leurs aspirations. Je lève mon chapeau à ces entrepreneurs d'excellence. »

M. André Picard, vice-président au financement de La Financière agricole du Québec

Présentation des 10 finalistes

Chaudière-Appalaches

Annie Marcoux , de la Bleuetière Marland, à Sainte-Marie

Production fruitière, maraîchère, acériculture et agrotourisme

Bas-Saint-Laurent

Cynthia Coulombe , de la Ferme La Croisée, à Saint-Fabien

Production laitière

Lanaudière

Kim Loranger , de Porc Extra, à Saint-Thomas

Production porcine

Guillaume Pelland , de Paysage gourmand, à Rawdon

Production de vivaces comestibles

Outaouais

James Thompson , de Notre petite ferme, à Lochaber-Partie-Ouest

Production maraîcher biologique

Abitibi-Témiscamingue

Jean-Philippe Richard , de la Ferme avicole Paul Richard et fils, à Rivière-Héva

Production d'œufs de consommation

Estrie

Sébastien Grandmont, de Le Petit Mas , à Martinville

Production d'ail biologique et transformation des fleurs dail

Centre-du-Québec

René Bougie, de La Miellerie King, à Kingsey Falls

Apiculture et produits transformés du miel

Louis Demers-Rousseau , de la Ferme Roumer, à Parisville

Production de lait biologique et grandes cultures biologiques

Jean-François Janelle, de la Ferme Wendover, à St-Cyrille-de-Wendover

Production de lait et grandes cultures

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 24 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $.

Deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.

Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

En 15 ans, ce concours a permis à près de 400 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole, par des bourses totalisant près de 150 000 $.

