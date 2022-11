Les 10 et 11 décembre, à l'occasion de la COP15 : Les musées d'Espace pour la vie seront gratuits

MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Du 7 au 19 décembre 2022, Montréal accueillera la 15e Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies (COP 15). Nous savons à quel point la biodiversité est importante pour la population montréalaise. Pour ces raisons, la Ville de Montréal offre l'accès gratuit aux 5 musées d'Espace pour la vie à l'ensemble de la population, les 10 et 11 décembre 2022. Les billets gratuits seront disponibles exclusivement sur le site web d'Espace pour la vie.

Le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan sont reconnus sur le plan international par le grand public et par leurs pairs. Ensemble, ces musées forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. La COP 15 est une belle occasion de mettre en valeur, au bénéfice de la population, le patrimoine de ces institutions exceptionnelles, ainsi que les connaissances et expertises dont elles disposent, notamment en matière de biodiversité.

« La COP15 est une occasion de renforcer nos actions environnementales pour protéger la biodiversité et d'engager la population montréalaise dans cette transition. Les musées d'Espace pour la vie jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation du grand public et nous sommes fiers d'offrir à toute la population l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ces installations gratuitement », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Il est primordial de favoriser la présence accrue de la nature en ville et d'encourager la population à participer activement à des projets concrets personnels ou collectifs pour la biodiversité. Chacun peut agir à son échelle! Espace pour la vie offre à la population de multiples occasions de renouer avec la nature et de développer ses connaissances et compétences en vue de la protéger », a souligné Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du mont Royal, du Parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

« La préservation de la biodiversité est au cœur de la mission de diffusion, de recherche, de conservation et d'éducation d'Espace pour la vie. Ouvrir nos musées gratuitement à l'occasion de la tenue de la COP 15 à Montréal est une manière de permettre à la population de célébrer cet événement essentiel. C'est une occasion fabuleuse de mettre en valeur nos programmes de recherche et de conservation auprès du plus grand nombre et de mobiliser la communauté en faveur de la protection de l'environnement et de la biodiversité », a mentionné Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie.

À propos de la COP15

La Convention sur la diversité biologique des Nations Unies (CDB) est un traité international juridiquement contraignant qui vise la conservation de la diversité biologique. Son but général est d'encourager des mesures qui conduiront à un avenir durable. L'organe directeur de la CDB est la Conférence des Parties (COP), qui est composée de tous les gouvernements qui ont ratifié le traité. La COP se réunit généralement aux deux ans pour examiner les progrès accomplis, établir des priorités et décider de plans de travail. Elle compte, à ce jour, 196 Parties. La 15e Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique se réunira du 7 au 19 décembre 2022, à Montréal, siège du Secrétariat de la CDB. Elle permettra d'établir un nouveau cadre mondial comprenant des objectifs mondiaux pour préserver la biodiversité pour la prochaine décennie.

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ensemble, ils forment le plus grand complexe en sciences de la nature au Canada. Par leurs missions de diffusion, de recherche, de conservation et d'éducation, les musées d'Espace pour la vie accompagnent l'humain pour mieux vivre la nature, dans le but de contribuer au développement de l'autonomie d'agir de la population en faveur de la protection de la biodiversité et de l'environnement, dans une perspective de transition écologique.

