LÉGÈRE BAISSE DE LA POPULATION ÉTUDIANTE DES CÉGEPS

Selon les données préliminaires recueillies par la Fédération des cégeps entre le 1er et le 22 août 2022, 173 392 étudiantes et étudiants sont inscrits cet automne dans l'un ou l'autre des 48 cégeps du Québec, au secteur de l'enseignement ordinaire. Cette prévision est de 1,1 % inférieure à celle enregistrée à la même date l'an dernier. Sur le total de 173 392 étudiants, 78 551 sont de nouveaux inscrits au cégep, ce qui représente une baisse de 0,5 % du nombre d'étudiantes et d'étudiants qui entrent au cégep pour la première fois par rapport à l'an passé, soit 385 jeunes en moins.

« Si la situation n'est pas critique, nous devons quand même nous interroger devant la légère baisse de la population étudiante que nous constatons. Les prévisions du ministère de l'Enseignement supérieur, basées principalement sur la démographie, prévoyaient une hausse de 1,3 % de la population étudiante des cégeps à l'automne 2022. Au lieu de cela, nous enregistrons une baisse de 1,1 %, ce qui peut laisser penser que nous perdons des étudiantes et des étudiants qui auraient normalement dû venir au collégial cet automne. Ces personnes ont-elles cédé au découragement en raison de la pandémie ou se sont-elles laissées séduire par les emplois moins qualifiés qui foisonnent en raison de la pénurie de main-d'œuvre? Alors que les transformations de notre économie, la hausse des exigences liées au numérique et la complexité des enjeux de société, notamment, commandent plus que jamais la réussite d'études supérieures, nous avons collectivement le devoir de rappeler aux jeunes l'importance de poursuivre leurs études pour éviter de compromettre leur avenir », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

Par comparaison avec les données préliminaires recueillies à l'automne 2021, la population étudiante des collèges des régions suivantes devrait être cette année :

Abitibi-Témiscamingue : en baisse de 5,4 % (- 113 personnes étudiantes)

Bas- Saint-Laurent : en baisse de 3,8 % (- 204 personnes étudiantes)

Centre-du-Québec : en baisse de 0,2 % (- 8 personnes étudiantes)

Chaudière-Appalaches : en baisse de 0,7 % (- 37 personnes étudiantes)

Côte-Nord : en baisse de 0,1 % (- 1 personne étudiante)

Estrie : en baisse de 0,8 % (- 55 personnes étudiantes)

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : en baisse de 8 % (- 99 personnes étudiantes)

Lanaudière : en baisse de 2,6 % (- 156 personnes étudiantes)

Laurentides : en baisse de 0,3 % (- 37 personnes étudiantes)

Laval : en hausse de 2,5 % (+ 209 personnes étudiantes)

Mauricie : en hausse de 1,8 % (+ 90 personnes étudiantes)

Montérégie : en baisse de 1,8 % (- 440 personnes étudiantes)

Montréal : en baisse de 1,7 % (- 1022 personnes étudiantes)

Outaouais : en hausse de 1,1 % (+ 78 personnes étudiantes)

Québec : en baisse de 0,4 % (- 70 personnes étudiantes)

Saguenay -- Lac-Saint-Jean : en hausse de 0,1 % (+ 6 personnes étudiantes)

Les programmes d'études

Sur les 173 392 étudiantes et étudiants inscrits au cégep à l'enseignement ordinaire, 46,2 % sont au secteur préuniversitaire, 48,1 % au secteur technique et 5,7 % en cheminement Tremplin DEC. Les filles représentent 57 % de la population étudiante totale et les garçons, 43 %.

Au secteur préuniversitaire, neuf programmes sont offerts dans le réseau collégial public :

Sciences humaines

Sciences de la nature

Sciences, lettres et arts

Histoire et civilisation

Arts, lettres et communication

Musique

Danse

Arts visuels

Sciences informatiques et mathématiques

Les cégeps offrent aussi 16 programmes de double DEC préuniversitaire permettant aux étudiantes et aux étudiants d'obtenir deux diplômes d'études collégiales en trois années et proposent trois programmes de baccalauréat international. Environ 70 programmes techniques sont par ailleurs offerts en formule DEC-BAC.

Les programmes les plus fréquentés au secteur préuniversitaire sont Sciences humaines et Sciences de la nature.

Au secteur technique, 134 programmes sont offerts par les cégeps dans l'une ou l'autre des cinq familles suivantes :

Techniques physiques

Techniques biologiques et Technologies agroalimentaires

Techniques humaines

Techniques de l'administration

Techniques en arts et en communications graphiques

Les programmes les plus fréquentés au secteur technique sont Soins infirmiers et Techniques de l'informatique.

Étudiantes et étudiants internationaux

Actuellement, 6440 étudiantes et étudiants internationaux sont inscrits au cégep à l'enseignement ordinaire, soit une hausse de 9,6 % par rapport au nombre d'étudiantes et d'étudiants internationaux dans les cégeps à la même période l'an dernier. De ces 6440 étudiantes et étudiants, 3429 sont de nouveaux inscrits.

Formation continue créditée

Par ailleurs, plus de 31 500 adultes étaient inscrits en formation continue créditée au cégep à l'automne 2021.

Étudiantes et étudiants en situation de handicap

Enfin, plus de 19 300 étudiantes et étudiants en situation de handicap fréquentaient le cégep en 2021, soit quinze fois plus qu'en 2007, alors que le réseau collégial public comptait seulement 1303 de ces étudiantes et étudiants.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

