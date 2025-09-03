HERNDON, Virginie, 3 septembre 2025 /CNW/ - Learning Tree International est fière de souligner sa collaboration continue avec Amazon Web Services (AWS), qui offre une formation de pointe qui renforce l'état de préparation de la main-d'œuvre, donne les outils aux professionnels pour réussir et fait progresser les capacités technologiques organisationnelles. Ce partenariat combine les décennies d'excellence pédagogique de Learning Tree et le leadership technologique d'AWS pour doter les personnes et les équipes d'entreprise de compétences recherchées dans les domaines de l'infonuagique et de l'IA générative.

Alors que l'IA générative transforme la façon dont les organisations construisent, automatisent et développent, Learning Tree est à l'avant-garde, offrant des cours AWS dirigés par des experts qui préparent les apprenants à maîtriser ces technologies émergentes.

Voici les programmes de cours en vedette :

Architecting on AWS

AWS Cloud Practitioner Essentials

Cloud Operations on AWS

Developing Generative AI Solutions on AWS

Generative AI Essentials on AWS

Ces cours fournissent les connaissances nécessaires pour s'y retrouver dans les environnements infonuagiques de pointe et mettre en œuvre des solutions d'IA novatrices. La réputation d'excellence digne de confiance de Learning Tree, jumelée au réseau mondial de partenaires d'AWS, permet une formation percutante tournée vers l'avenir pour les apprenants à tous les niveaux.

« Le partenariat avec AWS reflète notre engagement à fournir aux personnes et aux entreprises les outils dont nécessaires pour être des chefs de file dans un monde en évolution rapide », a déclaré David Brown, chef de la direction de Learning Tree International. « Cette collaboration aide les entreprises à progresser plus rapidement, à penser plus intelligemment et à innover dans un but précis. Elle renforce notre leadership en matière d'éducation dans les domaines de l'IA et de l'infonuagique, et montre ce qui est possible lorsque nous nous regroupons autour d'un objectif commun. »

Au-delà de l'enseignement, Learning Tree améliore l'expérience d'apprentissage grâce à des résumés informatifs exclusifs rédigés par des professionnels pour chaque module de cours, aidant les participants à retenir et à appliquer des concepts essentiels. Cette approche structurée garantit des résultats d'apprentissage importants chaque année.

En intégrant les méthodologies infonuagiques d'AWS aux solutions axées sur l'IA, Learning Tree soutient les stratégies d'innovation infonuagique d'entreprise, permettant l'application pratique des compétences, de l'organisation sur AWS au renforcement de l'expertise en matière d'IA générative. Cette collaboration permet aux professionnels de garder une longueur d'avance dans une économie numérique en évolution rapide, en stimulant l'innovation et la résilience dans l'ensemble des industries.

Pour en savoir plus sur Learning Tree, visitez le site Artificial Intelligence Training and Talent Solutions | Learning Tree ou envoyez un courriel à [email protected] .

À propos de Learning Tree International

Depuis plus de 50 ans, Learning Tree International est un partenaire de confiance dans la transformation de la main-d'œuvre qui offre une formation de pointe dans les domaines de l'IA, des compétences techniques, du leadership, de la cybersécurité, et plus encore. Soutenu par des instructeurs professionnels et du contenu réel, Learning Tree aide les personnes et les entreprises à renforcer les capacités dont elles ont besoin pour réussir dans le milieu de travail dynamique actuel.

