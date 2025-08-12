HERNDON, Virginie, le 13 août 2025 /CNW/ -- Learning Tree International est fière d'annoncer sa désignation en tant que partenaire mondial Elite+ et fournisseur de formation officiel autorisé pour les certifications ISACA. Cette étape importante renforce le leadership de Learning Tree dans la prestation de formations de premier plan en entreprise en Amérique du Nord et témoigne de son expansion stratégique à l'échelle mondiale.

Grâce à ce partenariat amélioré, Learning Tree aidera les organisations du monde entier à renforcer leurs capacités de gouvernance, de cybersécurité et de gestion des risques en matière de TI grâce aux certifications mondialement reconnues d'ISACA, notamment : Certified Information Systems Auditor (CISA)

Certified Information Security Manager (CISM)

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

Learning Tree lance également une formation pour trois des nouvelles certifications d'ISACA, conçues pour relever les défis technologiques émergents :

Advanced Audit in AI (AAIA) : Cadres applicatifs de gouvernance assurant la responsabilisation dans les systèmes d'IA.

Cadres applicatifs de gouvernance assurant la responsabilisation dans les systèmes d'IA. Advanced AI in Security Management (AAISM) : Compétences pour sécuriser les systèmes pilotés par l'IA et gérer les risques en évolution.

Compétences pour sécuriser les systèmes pilotés par l'IA et gérer les risques en évolution. Certified in Cloud Oversight and Assurance (CCOA) : Expertise en matière de gouvernance, de gestion des risques et d'assurance pour les environnements infonuagiques complexes.

« L'obtention du statut de partenariat Elite+ avec la certification ISACA souligne notre engagement à préparer les apprenants avec des certifications de premier plan et des compétences prêtes pour l'avenir », a déclaré David Brown, chef de la direction de Learning Tree International. « À mesure que la technologie évolue, les professionnels qui la dirigent doivent faire de même. Notre collaboration avec la certification ISACA permet aux organisations de développer des talents en toute confiance pour bâtir des entreprises résilientes, sûres et avant-gardistes. »

Grâce à ces nouvelles certifications relatives à l'IA et à l'infonuagique, Learning Tree dote les professionnels de la capacité de diriger à une ère où la gouvernance, l'éthique et la sécurité sont essentielles à l'innovation. Ces offres reflètent la mission de Learning Tree d'aider les entreprises mondiales à s'adapter, à croître et à prospérer dans le paysage numérique complexe d'aujourd'hui.

À propos de Learning Tree International

Depuis plus de 50 ans, Learning Tree International est un partenaire de confiance dans la transformation de la main-d'œuvre, offrant à la fois des services stratégiques de perfectionnement de la main-d'œuvre et des services de formation gérés. Son portefeuille couvre la formation sur les compétences techniques, le développement du leadership, la cybersécurité, la gestion de projet, les certifications IA et plus encore. L'équipe d'instructeurs experts de Learning Tree possédant une expérience concrète donne vie à une bibliothèque de contenu exclusif et de partenaires, offrant une formation de premier ordre qui répond aux besoins de la main-d'œuvre d'aujourd'hui.

