Leadership lié aux facteurs ESG : Gestion SLC ajoute une corde à son arc avec la nomination d'Anna Murray au poste de directrice générale, responsable mondiale des considérations ESG

WELLESLEY, Mass. and TORONTO, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Gestion SLC, gestionnaire de 245 milliards de dollars en placements à revenu fixe et en placements alternatifs, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Anna Murray au nouveau poste de directrice générale, responsable mondiale des considérations ESG, à effet immédiat. Elle relèvera de Steve Peacher, président de Gestion SLC. Cette nomination vient appuyer l'engagement indéfectible de la société envers l'investissement durable et permet d'ajouter une expertise ESG mondiale à ses différentes plateformes de placement.

Dans ses nouvelles fonctions, Anna mettra en œuvre des stratégies ESG pour Gestion SLC afin de mener à bien les mandats particuliers de la société en optimisant la résilience, la performance environnementale et sociale et l'atténuation des risques dans ses activités de gestion de placement. Anna devra aussi aligner les rapports ESG et les efforts de durabilité de la société avec ceux de la Sun Life, la société mère de Gestion SLC.

« L'arrivée d'Anna dans ce nouveau poste est un avantage pour l'équipe de Gestion SLC. Sa perspective mondiale et son expertise reconnue avec les facteurs ESG seront profitables pour l'ensemble de notre plateforme de placements », a déclaré Steve Peacher, président, Gestion SLC. « Anna offrira une autre proposition de valeur convaincante à nos investisseurs qui se tournent de plus en plus vers leurs fiduciaires pour prendre des décisions en matière de placements durables. Grâce à ses connaissances de nos activités, elle pourra bâtir des ponts au sein de notre organisation et collaborer avec d'autres leaders de Gestion SLC qui sont engagés dans l'intégration des facteurs ESG afin d'obtenir des résultats exceptionnels pour nos investisseurs et pour l'ensemble des intervenants que nous servons. »

Anna continuera d'encadrer l'équipe responsable des facteurs ESG de BentallGreenOak, le gestionnaire de placements immobiliers de Gestion SLC. Elle y dirige l'équipe des placements durables de la société, qui travaille à intégrer la gestion du risque et la création de valeur dans la gestion des placements et les décisions qui s'y rattachent. Les sociétés affiliées Crescent Capital Group et InfraRed continueront de diriger leurs propres programmes ESG. Anna travaillera étroitement avec les équipes pour assurer la coordination des efforts et la communication des meilleures pratiques.

Anna est coprésidente du groupe de travail sur les biens du comité d'investissement de l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE FI). Elle est aussi fondatrice de l'organisme sans but lucratif Young Women in Energy. Elle a reçu de nombreuses distinctions, dont celles des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans et des 100 femmes les plus influentes du Canada. De plus, elle a remporté un prix Clean50 et le prix Making a Difference for Women. Anna est titulaire d'un MBA et d'un diplôme en droit avec spécialisation en justice environnementale et en durabilité.

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux.



La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc. (la « Sun Life »), ainsi que les sociétés Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada.

BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners (InfraRed) et Crescent Capital Group (Crescent) font aussi partie de Gestion SLC. BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent Capital Group est une société mondiale de gestion de placements spécialisée dans le crédit alternatif. Figurant parmi les plus anciens gestionnaires d'instruments de crédit de l'industrie, Crescent est un investisseur de premier plan dans le crédit mezzanine, les prêts directs sur le marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis, les obligations à rendement élevé et les prêts consortiaux importants.



Au 31 mars 2021, l'actif géré de Gestion SLC totalisait 308 milliards de dollars canadiens (245 milliards de dollars américains).

