GRANBY, QC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Malgré la grève déclenchée plus tôt ce matin par un groupe d'employés syndiqués, le Zoo de Granby demeure ouvert et propose aux visiteurs une formidable expérience à vivre en famille ou entre amis.

Toutes les dispositions ont été prises afin assurer une expérience de qualité à tous les clients qui viennent nous visiter. Le parc animalier, le parc aquatique Amazoo et le parc des manèges ainsi que tous les services aux visiteurs, dont les restaurants et boutiques, sont ouvertes de 10h à 18 h, tous les jours pour vous offrir le meilleur de ces trois mondes!

Il est important de savoir que pendant la grève, Le Zoo de Granby peut compter sur une équipe expérimentée et supervisée par nos experts en soins animaliers et vétérinaires afin de fournir tous les soins requis aux animaux et s'assurer de leur bonne santé.

Nous respectons le droit des employés en grève d'exprimer leurs préoccupations et nous faisons tout en notre pouvoir pour résoudre rapidement ce conflit à travers une entente mutuellement avantageuse pour toutes les parties concernées. La sécurité de nos employés, le bien-être de nos animaux, l'expérience client vécue par nos visiteurs, ainsi que le succès à long terme du Zoo et de l'ensemble de ses parties prenantes, demeurent nos priorités.

Consultez la page Info Grève pour toute information sur la grève en cours.

À propos du Zoo de Granby

Le Zoo de Granby est un organisme à but non lucratif, fondé en 1953, dont la mission est d'Agir pour préserver le monde animal. Il propose un parc animalier présentant près de 1 500 animaux, un parc aquatique, l'Amazoo, ainsi qu'un parc de manèges. Il emploie, au plus fort de la saison touristique, près de 1000 personnes.

