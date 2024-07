GRANBY, QC, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Le Zoo de Granby a déposé aujourd'hui un avis de lockout signifiant un arrêt de travail pour les quelque 130 employés membres de la CSN qui étaient en grève aléatoire depuis le 9 juillet et qui se sont doté d'un mandat de grève illimitée le vendredi 26 juillet. La grande majorité des employés demeure en poste et le Zoo a pris toutes les dispositions afin d'assurer une expérience de qualité à tous ses visiteurs, dont une baisse tarifaire qui demeurera en vigueur pendant la durée du lockout. Le parc animalier, le parc aquatique Amazoo, le parc des manèges ainsi que tous les services aux visiteurs, dont les restaurants et boutiques, demeurent ouverts de 10h à 19h, tous les jours.

Le président-directeur général du Zoo de Granby, Paul Gosselin, a expliqué que la décision de recourir au lockout permet d'assurer une stabilité pour le bien-être des animaux, et de veiller à une prévisibilité pour les cadres qui assurent actuellement le travail des employés en grève. « Avec un mandat de grève illimité qui pourrait être effectif sans préavis, il nous est impossible d'opérer efficacement le site sous la menace d'une interruption de service à tout moment. Nous avons donc choisi de prendre action pour ainsi veiller à la qualité de l'expérience client, mais aussi et avant tout au bien-être des animaux sous nos soins. »

Le Zoo de Granby a déposé une offre globale le lundi 22 juillet aux employés impliqués dans le conflit de travail et espère parvenir rapidement à une entente mutuellement avantageuse pour toutes les parties concernées. « Ce conflit de travail et ses conséquences sur notre organisme sans but lucratif exacerbe notre fragilité financière dans un contexte postpandémique. Assurer une stabilité en cette saison estivale nous permettra, nous l'espérons, d'éviter le report d'importants projets de développement en lien avec la mission du Zoo d'Agir pour préserver le monde animal, mais aussi avec son attractivité touristique. Nos décisions sont guidées par l'impérative nécessité d'assurer la pérennité de notre mission et de notre organisation, » a conclu M. Gosselin.

Consultez la page Info conflit de travail pour toute information sur le conflit de travail en cours.

À propos du Zoo de Granby

Le Zoo de Granby est un organisme à but non lucratif, fondé en 1953, dont la mission est d'Agir pour préserver le monde animal. Il propose un parc animalier présentant près de 1 500 animaux, un parc aquatique, l'Amazoo, ainsi qu'un parc de manèges. Il emploie, au plus fort de la saison touristique, près de 1000 personnes.

SOURCE Zoo de Granby

Renseignements : Marie-Christine Martin | [email protected]