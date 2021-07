OTTAWA, ON, le 10 juillet 2021 /CNW/ - Alors que le pays continue de lutter contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada est en contact régulier avec les provinces et les territoires pour évaluer les besoins de chaque région et fournir de l'aide.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, et le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Dan Vandal, ont confirmé que le gouvernement du Canada a approuvé une demande d'aide du gouvernement du Yukon pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19 dans la collectivité.

Sécurité publique Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada et les Services aux Autochtones du Canada travaillent avec le gouvernement du Yukon pour dépêcher un plus grand nombre de professionnels de la santé publique pour aider à la coordination et à la recherche des contacts, ainsi qu'en matière de services sociaux et de matériel de laboratoire et d'équipement de protection individuelle.

Le Centre des opérations du gouvernement coordonne la réponse fédérale à la situation au Yukon. Les Canadiens peuvent être assurés que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour fournir l'aide nécessaire en réponse à cette éclosion de COVID-19.

Citations

« Le gouvernement du Canada est toujours prêt à aider les provinces et les territoires. Nous sommes heureux de pouvoir fournir de l'aide aux citoyens du Yukon dans la lutte continue contre la COVID-19. Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à remercier les partenaires d'intervention de tous les ordres de gouvernement et la Croix-Rouge canadienne pour leur engagement à prendre soin des Canadiens. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le gouvernement fédéral continue de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des provinces et des territoires afin de fournir tout le soutien nécessaire à la lutte contre la COVID-19. Cette approbation de la demande d'aide présentée par le Yukon pour obtenir des services de santé additionnels et d'autres mesures de soutien est un exemple de plus de la manière dont notre étroite collaboration protège la santé et la sécurité des Canadiens. J'aimerais également encourager tout le monde à continuer de contribuer pour aider à contrôler la propagation de la COVID-19 en suivant les conseils de leurs responsables locaux de la santé publique et en se faisant vacciner lorsque c'est leur tour. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Notre gouvernement reconnaît que la pandémie de COVID-19 continue d'affecter les communautés à travers le Canada, y compris le Yukon. Avec l'approbation de cette demande d'aide, notre gouvernement continuera d'être là pour aider le Yukon à stopper la propagation de ce virus et à assurer la sécurité des gens. Je tiens à remercier les travailleurs de première ligne, les responsables de la santé publique et les partenaires autochtones et territoriaux pour leur leadership continu. En travaillant ensemble, en fournissant les ressources nécessaires et en poursuivant la campagne de vaccination, nous traverserons ensemble cette période difficile. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

Faits saillants

Compte tenu des éclosions à Whitehorse et dans d'autres collectivités, le ministre des Services communautaires du Yukon a présenté une demande officielle d'aide fédérale le 3 juillet.

et dans d'autres collectivités, le ministre des Services communautaires du a présenté une demande officielle d'aide fédérale le 3 juillet. Le territoire a demandé du personnel de santé et de services sociaux, de l'aide pour la recherche des contacts, des équipes d'intervention rapide pour les tests et la vaccination, et des soutiens sociaux pour les populations vulnérables.

En collaboration avec le gouvernement du Yukon , le gouvernement du Canada a offert ce qui suit :

, le gouvernement du a offert ce qui suit : Sécurité publique travaillera avec la Croix-Rouge canadienne pour fournir des ressources humaines en santé et des services sociaux;



Services aux Autochtones Canada fournira des services sociaux d'urgence;



L'Agence de la santé publique du Canada a mis à profit plusieurs programmes pour offrir ce qui suit :

a mis à profit plusieurs programmes pour offrir ce qui suit :

Évaluation et coordination par le biais d'une équipe d'intervention rapide;





Matériel de test et expertise par le biais du Laboratoire national de microbiologie;





Recherche des contacts grâce à une entente avec Statistique Canada;





Un site d'isolement par le biais du Programme des sites d'isolement volontaire sûrs;





De l'équipement de protection individuelle provenant de la Réserve stratégique nationale d'urgence;





Une aide pour les coûts associés à la dotation de postes cliniques, par l'entremise du Programme d'aide pour les ressources humaines en santé;





Un soutien financier en vertu du Cadre opérationnel pour les demandes d'aide mutuelle; Programme des ressources humaines en santé.

Ce soutien s'ajoute aux 100 membres des FAC actuellement affectées au Yukon en vertu d'une demande d'aide distincte associée à l'intervention contre les inondations.

Liens associés

