Le yogourt, la base du goût - Une campagne qui souligne l'apport exceptionnel de ce produit bien d'ici

« Les Québécois sont les champions canadiens de la consommation de yogourt, à 10,7 kg par habitant en 2021, le tout représentant plus de 330 millions de litres de lait de qualité des producteurs d'ici transformés en yogourt », souligne Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec. « Alors que 90 % de la population en consomme, les recherches démontrent qu'une forte proportion de celle-ci déguste cet aliment en collation ou en dessert. Les Québécois sont donc invités à célébrer l'immense potentiel du yogourt en cuisine à l'image de pays comme ceux d'Europe, là où la consommation de yogourt per capita est plus grande qu'au Canada », ajoute M. Gobeil.

Un clin d'œil historique pour un aliment aux multiples facettes

« En continuité avec la campagne de 2021, les trois publicités télé de cette année visent à ouvrir les horizons quant à l'immense polyvalence du yogourt en cuisine. Les Québécois ont tout à gagner de l'adopter : il amène douceur dans les saveurs, rend la viande plus tendre, ajoute de l'onctuosité aux sauces, pour ne nommer que ces attributs », précise Julie Gélinas, directrice marketing des Producteurs de lait du Québec. « Apprécié à travers le monde, le yogourt est un aliment millénaire au cœur de nombreuses traditions culinaires. Pour lui faire une place plus grande au sein de nos habitudes collectives, quoi de mieux que de mettre en lumière l'histoire de plats qui ont su traverser le temps au sein de familles d'ici ? Après tout, les meilleures recettes se transmettent toujours d'une génération à l'autre », conclut-elle.

En plus d'être présente à la télévision et sur le Web avec ses trois messages de 30 secondes, la campagne se déploie en contenu sur la page Facebook de La Famille du lait tout au long des mois de février et mars, ainsi qu'à travers des bannières numériques, en affichage et en imprimé. Grâce à toutes ces déclinaisons, la campagne Yogourt PLQ propose toute une série d'inspirations pour cuisiner avec le yogourt sur Recettes d'ici, qui recèle plusieurs recettes à base de ce produit laitier.

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 732 fermes laitières qui livrent quelque 3,36 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,75 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 65 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars.

