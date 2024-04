WAGENINGEN, Pays-Bas, le 23 avril 2024 /CNW/ - Le 18 avril, heure locale aux Pays-Bas, à l'occasion du 10e anniversaire de la création du Yili Innovation Center Europe (YICE), une cérémonie intitulée « Connect Globally to Drive Innovation » a eu lieu à l'Université de Wageningen pour célébrer les améliorations apportées au YICE et la création du YMINI (Yili Maternal & Infant Nutrition Institute, YMINI) Global.

La cérémonie de modernisation du Yili Innovation Center Europe (PRNewsfoto/Yili Group) Le laboratoire de haut niveau a été officiellement mis en service (PRNewsfoto/Yili Group)

Près de 130 invités ont participé à l'événement, dont Laurence Rycken, directrice générale de la Fédération internationale du lait (FIL); Hartmut Michel, lauréat du prix Nobel de chimie et membre de l'Académie allemande des sciences, ainsi que des représentants de l'Université et de l'équipe de recherche de Wageningen, de la China Dairy Industry Association (CDIA), de l'Institut international des sciences de la vie, du Springer Nature Group, de la Royal Society of New Zealand, de l'ambassade de Chine aux Pays-Bas, de l'Université de Cambridge et de l'Université Massey de Nouvelle-Zélande.

En tant que partenaire essentiel du YICE, la présidente du conseil d'administration de l'Université de Wageningen, Sjoukje Heimovaara, a déclaré : « Yili est l'un des partenaires les plus respectés de l'écosystème de Wageningen, qui contribue à des projets et à des initiatives favorisant l'innovation et la collaboration.

Lors de la cérémonie, Liu Chunxi, président directeur de Yili Group, a parlé de la façon dont le groupe a collaboré pendant des années avec des partenaires des segments en amont et en aval des chaînes d'approvisionnement industrielles mondiales pour favoriser l'innovation.

Sur le site, YICE a publié dix réalisations majeures en matière d'innovation, couvrant des domaines comme la recherche sur le lait maternel, le développement de probiotiques, l'innovation dans le domaine du fromage, la réduction du sucre, la sécurité alimentaire, ainsi que le développement et l'application de produits technologiques basés sur l'IA. Il a également mis en lumière les orientations futures de la recherche, allant de la recherche technologique perturbatrice au développement d'ingrédients fonctionnels, en passant par le développement d'aliments à des fins médicales spéciales et l'application des technologies numériques basées sur l'IA. Entre-temps, la décision a été prise de lancer YMINI Global et de publier The Publication of The Science of Breast Milk en collaboration avec Nature, une revue faisant autorité à l'échelle internationale.

En ce qui concerne les réalisations du YICE, Isabelle Guelinckx, directrice générale de l'Institut international des sciences de la vie, a déclaré : « Les orientations futures de Yili en matière d'innovation sont conformes aux besoins de l'entreprise, ainsi qu'aux demandes du marché et des consommateurs. Je me réjouis à l'idée de poursuivre cette collaboration avec Yili dans un esprit d'ouverture et de collaboration avec nos collègues, les universitaires et leur volonté d'innovation. »

Stephen Pincock, vice-président d'Impact Solutions chez Springer Nature Group, a déclaré : « Je suis ravi de faire partie d'un partenariat avec Yili qui permet d'étendre la recherche sur le lait maternel à l'ensemble de la collectivité. »

Le laboratoire de haut niveau financé et construit par Yili Group a été officiellement mis en service lors de l'événement. Le laboratoire permet des opérations intégrées pour la recherche et le développement de produits, la validation de l'efficacité et la production à l'échelle expérimentale, et sert de plateforme novatrice permettant à Yili de mener des activités de recherche et développement de concert avec des partenaires.

La promotion de la coopération entre l'industrie, les universités et la recherche est également un élément clé de cette mise à niveau. Le YICE s'associera aux sites de production d'Ausnutria aux Pays-Bas, qui est une filiale du Yili Group, et à son équipe de recherche de l'Université de Wageningen pour tirer davantage parti des effets synergiques de la production internationale et des entités de recherche et développement du Yili Group. Les plus récentes réalisations en matière de recherche scientifique du centre européen du National Center of Technology Innovation pour le secteur des produits laitiers ont également été présentées sur le site de l'événement.

Commentant le modèle de développement axé sur l'innovation de Yili, Laurence Rycken, directrice générale de la FIL, a déclaré : « Les innovations et les technologies, comme celles que l'on retrouve dans le centre axé sur la recherche et la collaboration, sont essentielles à nos progrès.

