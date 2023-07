- Afin d'améliorer le développement d'un écosystème mondial de la santé

WAGENINGEN, Pays-Bas, 13 juillet 2023 /CNW/ - Du 5 au 6 juillet 2023, le Forum Open Innovation s'est tenu sur le campus de l'Université de Wageningen (WUR), l'un des meilleurs établissements d'enseignement supérieur axé sur les études agricoles au monde, situé aux Pays-Bas. Organisé par le Forum Open Innovation (OI) de l'Institute for Manufacturing de l'Université de Cambridge, l'événement animé par StartLife, un organisme d'investissement spécialisé basé aux Pays-Bas et le Yili Innovation Center Europe avait comme thème les « Technologies perturbatrices de production alimentaire ». L'objectif du forum était de faire progresser la mise à niveau et l'application novatrice des technologies mondiales dans le secteur des aliments santé et, en retour, de fournir aux consommateurs des solutions de santé plus complètes.

Le Forum Open Innovation, organisé conjointement par le Yili Innovation Center Europe, l’Institute for Manufacturing et StartLife aux Pays-Bas afin d’améliorer le développement d’un écosystème mondial de la santé.

Durant le forum, M. Dominic Oughton, associé industriel et chef du forum OI à l'IfM, Université de Cambridge, M. Maurits Burgering, directeur de programme à WUR, Mme Annelies Schenk, cheffe de l'innovation et des partenariats chez StartLife, M. Hittjo Homan, directeur de la technologie laitière au Yili Innovation Center Europe, et M. Matthias Eisner, scientifique principal de la technologie des produits et des procédés au Yili Innovation Center Europe, ont participé à des discussions avec d'autres experts réputés ainsi que des représentants d'entreprises d'innovation technologique concernant une série de technologies de pointe.

À propos de ce forum, M. Lin Zhu, responsable de l'innovation ouverte au Yili Innovation Center Europe, a déclaré : « Le forum favorisera davantage le développement de haute qualité de l'industrie et, en retour, offrira aux consommateurs des solutions plus saines, plus complètes et plus nutritives. »

Au cours de la séance de discussion ouverte sur les pratiques d'innovation sous le thème « L'innovation dans un contexte transculturel », M. Maurits Burgering a fait remarquer que Yili ne s'est pas seulement concentré sur un nombre considérable de projets novateurs avec la WUR, mais que l'entreprise a également soutenu activement les étudiants et les entreprises émergentes dans le cadre de sa contribution à un avenir meilleur.

Le Yili Innovation Center Europe est désormais un pont permettant à Yili de relier la Chine à des projets innovants en Europe et dans le monde entier. M. Dominic Oughton a déclaré : « Yili a réalisé des innovations de pointe dans le processus visant à rapprocher les peuples et offrir la puissance et l'innovation de sa marque en Europe. Il s'agit de la meilleure étude de cas sur la façon dont les universités, les entreprises émergentes et les grandes entreprises peuvent travailler ensemble dans différentes régions pour favoriser l'innovation ouverte. »

« Yili travaille en étroite collaboration avec les entreprises émergentes qui font partie de StartLife, en leur fournissant des commentaires constructifs et des conseils sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Le soutien de Yili a aidé ces dernières à grandir et à avoir un plus grand impact. Nous sommes reconnaissants envers Yili pour son dévouement à soutenir les entreprises émergentes partout dans le monde », a déclaré madame Annelies Schenk.

En juin 2021, Yili a signé un accord de coopération avec StartLife dans le domaine des technologies alimentaires et agricoles et est devenu membre du Forum OI. Le Forum OI à l'IfM, Université de Cambridge est un programme structuré permettant aux membres de partager des bonnes pratiques, d'explorer les « sujets d'actualité » et d'accélérer les collaborations ouvertes favorisant l'innovation au sein de la chaîne de valeur de l'alimentation, des boissons et des produits de grande consommation.

