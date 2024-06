Nommé en l'honneur du fondateur de la FJC, le Dr Eric Jackman, ce prix d'excellence annuel depuis 1996 honore les organismes de presse, grands et petits, qui adhèrent aux idéaux d'excellence journalistique - rigueur, indépendance, responsabilité, courage et originalité - ayant un impact positif au service de leurs communautés.

La FJC a rendu hommage au Winnipeg Free Press pour The Inquest Files, qui fait état de deux décennies d'enquêtes à la suite de fusillades mortelles impliquant plusieurs services de police du Manitoba. Cette série met au jour les retards systématiques et les obstacles auxquels fait face une famille Anichinabée pour participer à une enquête. Celle-ci démasquera à son tour la façon dont les témoignages d'experts favorisent les forces de l'ordre, et révèlera la réticence des juges à faire des recommandations concrètes. C'est la deuxième fois que ce journal indépendant reçoit le prix d'excellence Jackman.

Dans la catégorie des petits médias, The Montreal Gazette a remporté le prix pour une série mettant en lumière le caractère évitable de six décès aux urgences de l'Hôpital général du Lakeshore et exposant comment le CIUSS de l'Ouest-de-l'Île a dissimulé les circonstances entourant ces décès: le personnel hanté par le suicide à l'urgence de l'Hôpital du Lakeshore ; Les dénonciateurs ont signalé des décès à l'urgence de Lakeshore à plusieurs reprises et le Premier ministre « protégé » des dures réalités de l'urgence de Lakeshore, selon des sources. C'est la première fois que la Gazette reçoit un prix Jackman.

Tenu à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto, le Gala des prix de la FJC a réuni plus de 500 journalistes, chefs de file des médias et chefs d'entreprise de partout au Canada pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles de l'année écoulée.

Parmi les autres lauréats de la soirée :

Prix de la FJC pour les reportages sur les solutions climatiques : Ce prix de 10 000 $, commandité par Intact Corporation financière, rend hommage à un journaliste ou à une équipe de journalistes dont le travail met en lumière la crise climatique et les solutions novatrices mise en œuvre pour y remédier. Cette année, le prix a été décerné à Tobie Lebel de l'équipe Découverte de CBC/Radio-Canada, composée de la réalisatrice, Sylvie Mallard et des membres de l'équipe de projet Nicholas Chentrier , François Genest et François Dubuc , pour Hydrogène : révolution ou mirage ? , explorant le rôle que l'hydrogène pourrait jouer dans la transition énergétique.





Le prix Landsberg , qui souligne la couverture exceptionnelle des questions d'égalité des femmes, a été décerné à Lindsay Jones pour des articles parus dans The Walrus , WIRED et The Globe and Mail qui examinent la violence sexuelle contre les femmes et dénoncent les préjugés systémiques dans les services de police et les tribunaux. Le prix est décerné en association avec la Fondation canadienne des femmes, qui offre le prix de 5 000 $.





Les bourses de journalisme William Southam , qui récompensent les journalistes en milieu de carrière en leur accordant une année universitaire pour assister à des cours et à participer pleinement à la vie du Collège Massey ou de l'université de Toronto . Les lauréats de cette année sont :



Jonathan Goldsbie , rédacteur en chef à Canadaland, en tant que boursier Webster McConnell . Depuis 2007, Goldsbie écrit et parle de politique, de médias, de pouvoir, de dirigeants élus et des liens entre ces forces ; Shree Paradkar , chroniqueuse au Toronto Star , défenseure de la justice raciale et de l'équité, qui a reçu la bourse de journalisme William Southam . Paradkar, qui fait des reportages dans le monde entier, a déjà reçu deux prix d'Amnistie Internationale pour ses reportages sur les droits de l'homme et le prix de la justice raciale dans les médias de l'Urban Alliance of Race Relations ; La pigiste Ashley Fitzpatrick , récipiendaire de la bourse St. Clair Balfour , a plus de 15 ans d'expérience dans le reportage d'actualités locales à Terre-Neuve et au Labrador , dont les mégaprojets de construction et la transition énergétique en cours sont parmi ses sujets principaux ; Animatrice primée Beatrice Senadju de la Ghana Broadcasting Corporation reçoit la bourse Gordon N. Fisher /Journalistes pour les droits humains ; et Mostafa Al-a'sar , chercheur multidisciplinaire égyptien, défenseur des droits de la personne et ancien prisonnier politique qui a passé près de quatre ans derrière les barreaux en Égypte pour son travail journalistique, est le récipiendaire de la bourse CJFE/Collège Massey .



Les lauréats de bourses d'études, de bourses de recherche et autres prix annoncés précédemment ont également été reconnus lors de l'événement.

La bourse de la FJC pour les étudiants en journalisme PANDC , conçue pour soutenir les étudiants qui ont fait preuve d'un profond engagement envers la communauté PANDC et d'un engagement envers des normes journalistiques élevées, a été décernée à Jacob Aron Leung . La bourse est soutenue par MediaProfile.

Les premières bourses CJF-Narcity pour les créatrices et créateurs d'actualités visent à fournir aux créateurs d'actualités en herbe une formation complète et un mentorat de la part des rédacteurs en chef et des journalistes de Narcity Media au cours d'un stage rémunéré de six semaines. Ces bourses sont soutenues par YouTube Canada et l'initiative Google News.

Les premiers boursiers CJF-Narcity pour les créatrices et créateurs d'actualités sont :

Jessica Barile , Montréal ; Corinne Boyer , Montréal ; Rachel Ruth Pabiona Guanlao, Toronto ; Brahim Ait Ouzineb, Ottawa ; Tharsha Ravichakaravarthy, Toronto ; et Amber Sandhu , Vancouver .

Le Programme de bourses de journalisme FJC pour les personnes noires , créé pour amplifier les voix noires, à améliorer la couverture des questions noires dans l'actualité et à former de futurs leaders noirs des médias, offre une occasion unique aux journalistes noirs en début de carrière d'être accueillit pendant six mois soit au Globe and Mail, à CBC/Radio-Canada, à CTV News ou à l'IJB de l'Université de Toronto . Les lauréats de la bourse 2024 sont : Dominique Gené : la première Bourse FJC-Globe and Mail pour le journalisme économique, avec nos remerciements à la commanditaire Canada Vie ; Démar Grant : Bourse de journalisme FJC-IJB pour les personnes noires , avec nos remerciements aux commanditaires North Horizon et Unifor ; Aajah Sauter : Bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les personnes noires avec nos remerciements aux commanditaires lululemon et Justice Fund ; Zuhra Jibril : Bourse de journalisme FJC-CTV News pour les personnes noires avec des remerciements au commanditaire BMO Groupe financier ; Daysha Loppie : Bourse de journalisme FJC-CBC/Radio-Canada pour les femmes noires , avec nos remerciements à la commanditaire Aritzia.

Les bourses FJC-CBC /Radio-Canada pour le journalisme autochtone , établies pour favoriser une meilleure compréhension des questions autochtones, ont été décernées à Odette Auger , une journaliste pigiste primée de Sagamok Anishnawbek qui vit actuellement sur la côte ouest, sur le territoire toq qaym ɩ xw (Klahoose) ; Jaclyn Hall , une journaliste autodidacte née et élevée dans la communauté d'Akwesasne ; et Savannah Ridley , une étudiante en journalisme qui étudie actuellement à Toronto Metropolitan University. Radio-Canada Espaces autochtones accueillera les trois lauréats pendant un mois à Winnipeg ou à Montréal. Avec tous nos remerciements au commanditaire du prix, Sobeys Inc.

Le Prix du photojournalisme Tom Hanson , qui offre un stage rémunéré de six semaines au siège social de La Presse canadienne à Toronto pour un photojournaliste en début de carrière , a été décerné à Paige Taylor White , une photojournaliste et vidéaste de Vancouver . Le prix est coprésenté par La Presse canadienne et soutenu par Sony.

Le prix CJF-Edward Burtynsky pour le photojournalisme climatique , qui célèbre la photographie climatique provocatrice, percutante et édifiante du monde entier , a été décerné à Jesse Winter . Ce prix est généreusement soutenu par Marci McDonald et Clair Balfour , Lisa Balfour Bowen et Sony.

Le Gala était aussi l'occasion de décerner les prix honorifiques de la FJC. Phillip Crawley est le lauréat du Prix de Couronnement de carrière, en reconnaissance de son leadership inspirant à la tête de l'un des journaux phares du Canada. David Thomson, président du conseil d'administration de Thomson Reuters et de The Woodbridge Company, a remis le prix à M. Crawley, qui a mené le Globe and Mail vers de nouveaux sommets d'excellence au cours de ses 25 années à titre de chef de la direction et d'éditeur. Pendant ce temps, le journal est devenu synonyme de journalisme novateur, de journalisme d'investigation et de couverture intrépide des questions critiques qui façonnent notre pays et le monde entier.

L'icône des médias Kara Swisher a reçu le Prix Hommage de la FJC , présenté par le journaliste économique et auteure primée Jacquie McNish, en reconnaissance de la carrière journalistique pionnière de Swisher qui donne régulièrement « l'heure juste » aux grands chefs de l'industrie de la technologie.

Un moment particulièrement émouvant de la soirée était l'hommage annuel In Memoriam de la FJC aux journalistes décédés au cours de l'année précédente.

Omar Sachedina, chef d'antenne et rédacteur en chef de CTV NATIONAL NEWS, était le maître de cérémonie de ce Gala des prix.

Autre moment fort de la soirée : le lancement du livre de la FJC, racontant sa propre histoire depuis sa création en 1990. Intitulé « As Journalism Goes, So goes Democracy, A History of the Canadian Journalism Foundation », (Comme va le journalisme, ainsi va la démocratie - la devise fondatrice de la FJC) ce livre documente l'histoire de l'évolution du journalisme canadien au cours des trois dernières décennies. La FJC remercie son fondateur, le Dr Eric Jackman, pour son généreux soutien à ce livre.

La FJC est reconnaissante du généreux soutien de la CIBC, commanditaire présentateur, pour cette soirée de remise des prix.

La FJC remercie également les commanditaires Google News Initiative, Rogers, la Brasserie Labatt du Canada, MobSquad, l'Association médicale canadienne, McCain Foods, Sobeys Inc., Association des banquiers canadiens, FGS Longview, Aritzia, BMO Groupe financier, KPMG Canada, RBC, CTV News, Canada Vie, Banque Scotia, Accenture, Valeurs mobilières TD, Davies, Apple Canada News, La Fondation de la famille Balsillie, Les Aliments Maple Leaf, Les Compagnies Loblaw Ltée., CDPQ, Woodbridge Company, Réseau Aga Khan de développement, Tom's Place, Ontario Schools Cricket Association, Bennett Jones LLP, Fondation canadienne des femmes, Blakes, Fondation Sunnybrook, Desjardins, The Globe and Mail, Toronto Star, Power Corporation, Fondation Jackman, la fiducie familiale Zai Mamdani-Mamdani et Rishi Nolan Strategies, Collège Massey.

Un grand merci également à Porter Airlines, The Globe and Mail, Fairmont Hotels and Resorts, La Presse canadienne, Bespoke Audio Visual et Cision pour leurs contributions en nature.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la FJC.

