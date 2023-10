Un vol saisonnier vient compléter quatre fois par semaine le service quotidien assuré toute l'année par Air Canada entre Toronto et Dubaï

Ces vols relient deux plaques tournantes mondiales, offrant aux clients des correspondances de la Colombie-Britannique, de l' Alberta et de l'ouest des États-Unis vers le Moyen-Orient, le sous-continent indien et l'Afrique de l'Est

MONTRÉAL, le 29 oct. 2023 /CNW/ - Après avoir quitté Vancouver le 28 octobre, le vol inaugural d'Air Canada est arrivé à Dubaï, reliant l'Ouest canadien au Moyen-Orient.

Après avoir quitté Vancouver le 28 octobre, le vol inaugural d’Air Canada est arrivé à Dubaï, reliant l’Ouest canadien au Moyen-Orient. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes très heureux de lancer la toute dernière liaison internationale d'Air Canada, entre Vancouver et Dubaï, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Cet itinéraire relie non seulement deux des principales destinations cosmopolites du monde, réputées pour leurs remarquables points d'intérêt, leur riche culture, leurs divertissements et leurs aventures récréatives, mais aussi deux plaques tournantes mondiales qui offriront aux clients des options de voyage inégalées, que ce soit pour les loisirs, pour rendre visite à des amis ou à de la famille, ou pour les affaires. À YVR, nos vols ont été conçus pour offrir des correspondances pratiques au départ et à destination de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de l'ouest des États-Unis. Via Dubaï, grâce à des vols assurés en collaboration avec Emirates, notre partenaire d'exploitation à code multiple et de programme de fidélité, les clients auront accès à une multitude de destinations au Moyen-Orient, dans le sous-continent indien et en Afrique de l'Est ».

« Dubaï est une destination fascinante pour les liaisons sans escale au départ de YVR. Déjà dynamique en soi, cette nouvelle liaison vers Dubaï facilitera aussi les correspondances entre Vancouver et la région, l'Inde et l'Afrique du Nord, a affirmé Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. Je remercie Air Canada pour ses investissements continus à YVR en tant que plaque tournante principale pour les vols transpacifiques. Nous nous réjouissons d'accueillir cette nouvelle liaison et de relier l'Ouest canadien aux Émirats arabes unis au bénéfice de notre collectivité et de l'économie qui la soutient. »

« Les aéroports de Dubaï sont heureux de l'ajout de Vancouver à leur liste toujours croissante de destinations internationales, en raison du lancement de la nouvelle liaison d'Air Canada, a indiqué Rob Whitehouse, vice-président - Recherche des aéroports de Dubaï. Grâce à des départs commodes de l'aéroport international de Dubaï (DXB), les nouveaux vols d'Air Canada assurent un lien fluide entre la côte ouest canadienne et Dubaï. Cette expansion permet de compléter le service quotidien d'Air Canada entre DXB et Toronto, et réitère notre engagement à transporter davantage de voyageurs vers Dubaï, ainsi qu'à élargir encore plus notre connectivité internationale. »

Vol Origine Destination Jours d'exploitation Heure de départ Heure d'arrivée Début de la liaison AC78 YVR (Vancouver) DXB (Dubaï) Lun., mar., jeu., sam. 21:15 00:05 (+2 jours) 28 oct. 2023 AC79 DXB (Dubaï) YVR (Vancouver) Lun., mer., jeu., sam. 02:05 05:55 30 oct. 2023

Services internationaux d'Air Canada

Le service offert à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens réputés, dont David Hawksworth et Vikram Vij, des toques primées de Vancouver, ainsi que les Montréalais Jérôme Ferrer et Antonio Park, dont la réputation n'est plus à faire. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'exception, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients ont la possibilité d'accumuler et d'échanger des points auprès d'Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges, dont l'accès à la Suite Signature Air Canada exclusive à YVR.

Les vols entre Vancouver et Dubaï sont assurés par le 787 Dreamliner de Boeing, qui propose trois classes de service, à savoir la classe Signature Air Canada avec fauteuils-lits, la classe Économique Privilège et la classe économique.

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: Renseignements : [email protected]