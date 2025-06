Avis aux médias - Conférence de presse - Avancements et investissements liés à la Stratégie d'intervention collective du Village et lancement de la programmation de la place du Village

MONTRÉAL, le 25 juin 2025 /CNW/ - Monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques et responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, et monsieur Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal, invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce concernant les avancements et investissements liés à la Stratégie d'intervention collective du Village. Cette annonce se fera dans le cadre du lancement de la programmation estivale de la place du Village.

Date : Jeudi 26 juin 2025



Heure : 16 h 30



Lieu : Place du Village

1114, rue Sainte-Catherine Est (entre les rues Atateken et Wolfe)

Montréal (Québec) H3B 4G5

