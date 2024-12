BEIJING, 6 décembre 2024 /CNW/ -- La 12e édition du Video Media Forum (VMF), qui a ouvert ses portes mardi dans la ville de Quanzhou, dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine, a donné de nombreux résultats importants, notamment la publication d'une initiative commune et d'un mécanisme de coopération avec les médias qui vise à stimuler les échanges et à renforcer la voix des pays du Sud.

Le forum de deux jours a réuni environ 200 représentants de 87 médias de plus de 60 pays et régions dans la ville côtière de Quanzhou, qui est connue comme un port de commerce historique et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Organisé par la CCTV Video News Agency (CCTV+) du China Media Group (CMG) et intitulé « Intelligence Without Frontiers, Vision Beyond the Horizon -- Media Role in Communication and Cultural Exchange », le forum explore l'application et la gouvernance de l'intelligence artificielle (IA) dans les médias. Il vise à établir de nouvelles plateformes d'échange grâce à une communication intelligente et à créer conjointement un avenir prometteur pour les civilisations numériques au sein des pays du Sud.

De concert avec d'autres invités distingués, le président du CMG, Shen Haixiong a lancé l'Initiative conjointe pour le dialogue et la coopération des médias du Sud, l'une des réalisations les plus remarquables du forum de cette année.

Proposée conjointement par le CMG, l'Union de radiodiffusion pour l'Asie-Pacifique, l'Union de radiodiffusion des États arabes, l'Union africaine de radiodiffusion et l'Alliance latino-américaine de l'information, l'initiative vise à bâtir un système narratif mondial des pays du Sud et à amplifier les voix de ses médias, stimuler l'apprentissage et les échanges mutuels pour favoriser la prospérité commune des civilisations des pays du Sud et assumer les responsabilités médiatiques en défendant la justice pour les pays du Sud sur la scène mondiale.

Le forum a également mis en lumière les efforts d'échange culturel, y compris la publication d'une vidéo de promotion mondiale pour le Gala de la fête du Printemps 2025 du CMG. Élément essentiel des célébrations annuelles du Nouvel An lunaire chinois depuis 1983, le Gala est devenu l'une des émissions de télévision les plus regardées au monde et est considéré comme une plateforme emblématique pour la promotion de la culture chinoise à l'étranger.

De plus, on y a présenté quatre séries dramatiques et documentaires de grande qualité, qui permettront au public de mieux comprendre la vie quotidienne du peuple chinois, et offriront un aperçu de la riche histoire, des efforts de conservation de l'environnement et des initiatives du pays dans le domaine spatial.

Le CMG a également annoncé ses initiatives continues de projection de films et de télévision pour 2025 dans les pays d'Asie centrale, d'Europe et des Amériques, montrant une vision panoramique de la Chine au public mondial.

Pour souligner le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le China Global Television Network du CMG a lancé la campagne « China Up Close », intégrant de nombreux formats médiatiques. À travers cette initiative, les journalistes et influenceurs chinois et internationaux sont invités à découvrir directement la culture dynamique et le développement socioéconomique de la Chine.

En collaboration avec Quanzhou, une ville portuaire qui a servi de point de départ à la route maritime de la soie, le CMG a également lancé la saison internationale des communications, intégrant des récits de cette ancienne route commerciale dans des récits modernes afin d'améliorer l'influence mondiale et les capacités de communication de la Chine.

Les participants ont également été fascinés par la salle d'expérience « Jingcai Voice » du CMG sur le site du forum, qui présentait des applications de pointe de la technologie audio 3D.

Le forum comprenait également des sous-séances comme « How New Technology Empowers the Media » et « People-to-people Communication and Cultural Exchanges Opens Up New Horizons for International Communication », qui ont donné lieu à des discussions de groupe portant sur des sujets comme l'application et la gouvernance de l'IA dans le secteur des médias, la création de plateformes novatrices pour la communication à l'aide de technologies intelligentes et la construction d'un avenir meilleur pour la civilisation numérique des pays du Sud.

