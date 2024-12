BEIJING, 19 décembre 2024 /CNW/ - Le Forum de Beijing 2024 sur la réponse rapide aux plaintes du public s'est ouvert mercredi dans la capitale chinoise, où des universitaires et des représentants de premier plan du monde entier échangent des idées et explorent des stratégies pour moderniser la gouvernance urbaine.

Sous le thème de la modernisation de la gouvernance urbaine axée sur les personnes, l'événement de deux jours, qui s'est déroulé du mercredi au jeudi, a réuni plus de 700 participants, dont des invités nationaux et internationaux, des représentants de la région administrative spéciale de Hong Kong en Chine, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taïwan, des universitaires et des représentants de travailleurs locaux.

Beijing est une ville qui possède une longue histoire et un riche patrimoine culturel, ainsi qu'une métropole internationale moderne et dynamique. Couvrant une superficie de plus de 16 000 km2, elle compte une population permanente de 21,858 millions d'habitants.

En réponse aux défis associés à la gouvernance urbaine, Beijing a lancé la réponse rapide à la réforme des plaintes du public en 2019, fournissant des réponses rapides et un traitement efficace des préoccupations des citoyens par l'intermédiaire de la ligne d'assistance téléphonique pour les citoyens 12345.

Au cours des cinq dernières années, la ville a traité 150 millions de plaintes de citoyens, atteignant un taux de résolution de 96,5 % et un taux de satisfaction de 96,9 %.

Les participants ont été invités à visiter le centre de service de ligne d'assistance pour les citoyens 12345 de Beijing en marge du forum, afin d'obtenir des renseignements de première main sur l'exploration et l'innovation de Beijing dans la gouvernance des mégavilles.

Commandité par l'Académie chinoise des sciences sociales, le China Media Group, le Comité municipal de Beijing du Parti communiste chinois et le gouvernement populaire de la municipalité de Beijing, le forum comprend un forum principal et six séances parallèles.

