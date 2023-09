MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Power Corporation du Canada (TSX : POW) (« Power Corporation » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que Gregory D. Tretiak, vice-président exécutif et chef des services financiers de la Société, a été admis à l'hôpital pour un problème de santé sévère et prendra un congé de maladie pour une période indéterminée, et ce, à compter d'aujourd'hui.

M. Denis Le Vasseur, vice-président et contrôleur, qui travaille pour la Société depuis 1992, assumera la responsabilité de la gestion de la fonction financière de Power Corporation et agira également à titre d'officier financier principal par intérim.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com.

