Le verre du bac bientôt transformé en bouteilles

MONTRÉAL, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - En vertu d'une entente de principe entre le fabricant Owens-Illinois et le conditionneur Groupe Bellemare, de Trois-Rivières, il sera bientôt possible de fabriquer des bouteilles avec le verre de la collecte sélective. Ce nouveau débouché pour le recyclage du verre québécois survient au terme des travaux entrepris par Éco Entreprises Québec dans la foulée de son plan Verre l'innovation. Au-delà des garanties d'approvisionnement en verre, cela nécessitera un changement réglementaire afin de bannir l'utilisation du verre dans les sites d'enfouissement au Québec.

« Nous sommes extrêmement heureux de cet accord qui constitue un jalon important pour le développement de nos entreprises respectives et une avancée majeure au Québec en matière de recyclage du verre », ont déclaré Jim Nordmeyer, vice-président Développement durable chez Owens-Illinois, et Serge Bellemare, coprésident du Groupe Bellemare.

Des échanges de nature technique - sur la qualité du verre requis pour la refonte, sur le type d'équipements optimaux à installer pour le conditionnement et le tri par couleur, ainsi que sur les conditions d'approvisionnement - ont été tenus par le groupe de travail mis en place par Éco Entreprises Québec, le tout à la satisfaction des parties. Groupe Bellemare dispose maintenant d'un plan d'affaires complet et est prêt à réaliser les investissements requis pour acheter les nouveaux équipements dès qu'il obtiendra des garanties en approvisionnement. Une dernière condition doit cependant être remplie par le gouvernement du Québec; il s'agit de mettre fin à la situation « temporaire » qui permet depuis quelques années d'envoyer le verre vers les sites d'enfouissement pour servir de matériau de recouvrement quotidien.

« Si le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques annonce qu'il met fin à cette pratique et favorise ainsi le recyclage du verre, nous allons travailler à sécuriser nos approvisionnements préalables aux investissements, et notre usine sera ensuite fonctionnelle dans un délai maximal d'un an, conformément à nos discussions avec Owens-Illinois », a précisé M. Bellemare.

Rappelons que cette mesure dite « temporaire » avait été mise en place en 2013 à la suite de la fermeture du conditionneur Klareco pour ouvrir un marché supplémentaire aux centres de tri aux prises avec des surplus importants de verre.

« Nous avons hâte d'ajouter Groupe Bellemare à nos fournisseurs actuels de verre, lequel est issu du système de consigne. Ce nouvel approvisionnement de verre de la collecte sélective nous permettra d'accroître significativement la part de verre provenant du Québec, et répondra aux nouveaux besoins de nos clients qui exigent une plus grande proportion de contenu recyclé dans leurs bouteilles et leurs contenants divers. Et ce, sans compter l'impact positif sur l'emploi au sein de notre usine de Montréal », a ajouté Jim Nordmeyer, de Owens-Illinois.

« Nous sommes fiers d'avoir soutenu la démarche menant à cet accord et nous appuyons la demande faite au gouvernement d'interdire progressivement l'enfouissement du verre et son utilisation comme matériau de recouvrement, comme prévu dans notre plan Verre l'innovation. Nous croyons que ce geste réclamé par de nombreux acteurs socioéconomiques et environnementaux est crucial en cette ère de développement d'une véritable économie circulaire au Québec, peu importe les méthodes de collecte du verre », a conclu Mme Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec.

À propos d'Owens-Illinois

Owens-Illinois, Inc. (NYSE : OI) est le premier fabricant mondial de conteneurs en verre et le partenaire privilégié de grandes marques internationales de produits agroalimentaires. L'entreprise emploie aujourd'hui environ 21 100 personnes et possède 75 usines réparties dans 21 pays. Depuis son siège social mondial de Perrysburg (Ohio, États-Unis), OI propose des emballages en verre sûrs, durables, purs et emblématiques permettant de valoriser les marques sur un marché mondial en forte croissance.

À propos de Groupe Bellemare

Groupe Bellemare est une entreprise familiale de 3e génération au service de ses clients depuis 1959. Le Groupe compte aujourd'hui plus de 500 employés et procure à ceux-ci un environnement de travail novateur, propice à la conciliation travail-famille et à une qualité de vie saine et sécuritaire. Grâce à son expérience de plus d'un demi-siècle et à ses efforts soutenus en recherche et développement, l'entreprise propose des produits et services de qualité supérieure à travers des domaines aussi variés que le béton, les abrasifs et les minéraux, le transport hors norme ainsi que le recyclage. Groupe Bellemare est également très impliqué dans son milieu et accorde beaucoup d'importance à son rôle social et environnemental en tant que membre de la communauté d'affaires. L'entreprise contribue à la qualité de vie des communautés où elle évolue en apportant son soutien à diverses causes, et favorise l'achat local grâce à ses pratiques d'approvisionnement responsables.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des services municipaux de collecte sélective efficaces et performants. À titre d'expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, dans une perspective de développement durable et d'économie circulaire.

SOURCE Éco Entreprises Québec

Renseignements: Owens-Illinois : Sarah Gill, Manager of global communications, 567 336-1893, sarah.gill@o-i.com; Groupe Bellemare : Serge Bellemare, coprésident, 819 379-2535, SBellemare@GroupeBellemare.com; Éco Entreprises Québec : André Fortin, conseiller principal, relations externes, 514 928-3828, afortin@eeq.ca

Related Links

http://www.eeq.ca/