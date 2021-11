Le Vendredi fou dans la mire des grévistes à la STL

LAVAL, QC, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les chauffeurs et chauffeuses de la Société de transport de Laval (STL) ont annulé la grève du 15 novembre dernier pour faire deux jours de grève, soit le vendredi 26 novembre et le samedi 27 novembre. Ainsi, les syndiqué(e)s auront un impact sur l'achalandage dans les magasins au cours du Vendredi fou et le lendemain.

« Les salarié(e)s sont forcés de faire la grève, car la direction de la STL, par sa mauvaise gestion, est en train de mettre en péril le service de transport des citoyens et citoyennes de Laval. Nous ne voulons pas la grève, mais nous la ferons pour assurer le développement durable de la ville », a répété Patrick Lafleur, président du SCFP 5959.

Dans une ère où les changements climatiques devraient être au cœur de toutes décisions, les employé(e)s dénoncent le fait que la direction ne désire pas offrir un système de transport public sérieux et efficace à la population de Laval.

Le vendredi 26 novembre, le service de transport sera maintenu seulement aux heures de pointe et en fin de soirée. Il sera interrompu la majorité des heures de la journée. Le samedi 27 novembre, il n'y aura aucun service d'autobus offert à Laval.

Le litige porte sur le maintien des circuits d'autobus lorsque la demande n'est pas suffisante, les horaires et les salaires.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente 8650 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/