Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
16 avr, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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11 h 15
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Le premier ministre rencontrera la première ministre du Québec, Christine Fréchette.
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Note à l'intention des médias :
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
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