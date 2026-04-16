Le vendredi 17 avril 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

16 avr, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

11 h 15

Le premier ministre rencontrera la première ministre du Québec, Christine Fréchette.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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