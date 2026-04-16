OTTAWA, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

11 h 15 Le premier ministre rencontrera la première ministre du Québec, Christine Fréchette.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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