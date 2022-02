Imperial Tobacco Canada déploie une campagne pour mettre en lumière les faits et la science derrière le vapotage

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Imperial Tobacco Canada lance aujourd'hui sa campagne « Dissipons la fumée » dans le but d'informer les Canadiens des faits concernant les produits de vapotage et le rôle que ces produits peuvent jouer dans la réduction des risques comparativement aux cigarettes.

« Il existe un manque de compréhension des produits de vapotage, surtout en ce qui concerne le rôle positif qu'ils peuvent jouer en ce qui a trait à la réduction des risques liés au tabac, a affirmé Ralf Wittenberg, président et chef de la direction d'Imperial Tobacco Canada. Je crois que cela est dû au fait que la grande majorité des gens n'ont pas accès à des informations justes, crédibles et de sources indépendantes. »

La campagne met en lumière les dernières avancées de la science des produits de vapotage. Elle permet aux lecteurs d'accéder à des informations sur les mesures prises par d'autres pays pour promouvoir et intégrer la réduction des risques liés au tabac en tant que stratégie de santé publique. Le tout, dans le but de leur permettre d'adopter un point de vue plus éclairé à l'égard des produits de vapotage et d'autres solutions de rechange moins risquées que le tabagisme*.

« Nous avons un rôle à jouer en fournissant aux Canadiens des informations sur nos produits et notre industrie. Une partie importante des Canadiens pense que le vapotage est aussi nocif que le tabagisme, voire plus encore, a poursuivi M. Wittenberg. Cette campagne vise à transmettre aux Canadiens les faits concernant les produits de vapotage en leur donnant accès à des informations crédibles, factuelles et de sources indépendantes. »

Imperial Tobacco Canada croit que la réduction des risques est au cœur de la discussion sur le tabagisme. Malgré la grande confusion qui règne autour des produits de vapotage, de leur fonctionnement et de leurs effets sur la santé, les données scientifiques sont claires et de plus en plus nombreuses :

La santé publique du Royaume-Uni affirme que les produits de vapotage sont 95 % moins nocifs que les cigarettes. i [traduction libre]

[traduction libre] L'organisme Cancer Research UK a constaté une diminution du risque de cancer chez les fumeurs qui se tournent vers le vapotage. ii [traduction libre]

a constaté une diminution du risque de cancer chez les fumeurs qui se tournent vers le vapotage. [traduction libre] L'Organisation mondiale de la Santé reconnaît que le vapotage augmente les chances qu'un individu cesse de fumer. iii [traduction libre]

[traduction libre] Et enfin, Santé Canada affirme que le vapotage est moins nocif que le tabagisme.iv

« Notre objectif consiste à atténuer les répercussions de nos activités sur la santé et Santé Canada veut réduire le taux de tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035. Bien que cela n'arrivera pas du jour au lendemain, si cette campagne réussit sa mission, elle contribuera à atteindre les deux objectifs », a conclu M. Wittenberg.

www.dissiponslafumee.ca

* Basé sur la valeur probante et en supposant un abandon complet de la cigarette. Ces produits ne sont pas sans risques et créent une dépendance.

________________________________________ i https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review ii https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/smoking-and-cancer/is-vaping-harmful iii https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/443673/Electronic-nicotine-and-non-nicotine-delivery-systems-brief-eng.pdf iv https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/vapotage/fumeurs.html

