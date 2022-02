« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance des réputés jurés de l'AJAC », a déclaré Steve Flamand, directeur des produits et de la stratégie corporative chez Hyundai Auto Canada. « L'engagement et le leadership de Hyundai en matière d'électrification se reflètent dans le Tucson, lequel offre aux clients de ce segment hautement concurrentiel un choix de version hybride et hybride rechargeable, comblant ainsi l'écart entre les véhicules à combustion interne et tout électrique. De plus, le Tucson affiche un design identitaire unique et un empattement plus long afin de répondre aux besoins d'espace et de chargement des Canadiens, ainsi que le plus grand nombre de caractéristiques de sécurité de série de sa catégorie ».

Les gagnants des 13 catégories de véhicules de l'AJAC sont sélectionnés par plus de 50 journalistes automobiles canadiens ayant testé plus de 250 véhicules l'an dernier. Leurs évaluations exhaustives sont effectuées dans diverses conditions routières et météo à travers le Canada dans le but d'effectuer une évaluation selon les 20 critères de l'AJAC, notamment : style extérieur; polyvalence de l'espace cargo; caractéristiques de commodité et de divertissement; bruit, vibration et rudesse; moteur; boite de vitesses; attrait global pour le consommateur et l'importance dans le marché.

Le Hyundai Tucson vise maintenant le titre du « Véhicule utilitaire 2022 de l'année au Canada ». Le gagnant sera annoncé par l'AJAC dans les prochaines semaines.

À propos du Tucson de Hyundai

Le Tucson offre de nombreuses caractéristiques exclusives et inédites dans le segment, telles que : l'assistance de stationnement intelligent à distance, le démarrage à distance avec réglage de chauffage et de ventilation des sièges grâce à l'application Bluelink, ce qui fait du Tucson 2022 un favori auprès des conducteurs canadiens en intégrant activement les nouvelles technologies dans leur style de vie. Le système de traction intégrale avancé HTRAC du Tucson et ses divers groupes motopropulseurs et boites de vitesses assortis, ainsi que sa gamme de technologies de sécurité en font le véhicule utilitaire idéal pour les divers modes de vie actifs.

L'approche unique de design « dynamisme paramétrique » du Tucson comprend des éléments extérieurs à facettes multiples, tel un joyau, rehaussant sa nouvelle allure et son identité distinctive. L'empattement plus long et l'espace intérieur plus volumineux visent à répondre à la demande des acheteurs du marché nord-américain. Les divers groupes motopropulseurs du VUS font du Tucson un véhicule incontournable au chapitre de la valeur, de l'efficacité et des performances.

Pour en savoir plus sur le Tucson de Hyundai, visitez :

https://www.hyundaicanada.com/fr/showroom/2022/tucson

The Hyundai Tucson Canadian Newsroom

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 223 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com.

Pour plus de renseignements sur Hyundai et ses produits, visitez www.hyundainews.ca

