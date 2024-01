Une organisation non partisane et sans but lucratif fait la promotion d'une campagne publicitaire et dans les médias sociaux au moment où les élections et la guerre accélèrent la désinformation

PACIFICA, Californie, 16 janvier 2024 /CNW/ - Alors que les citoyens ordinaires et les politiciens envisagent les grandes élections dans le monde avec espoir et inquiétude, le Trust Project® élargit sa campagne non partisane baptisée « #CheckThe8 » en vue de rassembler les gens dans la lutte contre les faussetés qui trompent, divisent et minent la démocratie.

Le « #CheckThe8 » du Trust Project invite les gens à évaluer les nouvelles avec confiance et prudence.

La campagne publicitaire et dans les médias sociaux utilise des images captivantes pour attirer l'attention sur huit indicateurs de confiance, un système éprouvé qui permet à quiconque d'évaluer facilement la fiabilité de ses sources de nouvelles. Dans un sondage associé à une campagne semblable qui a mené les gens vers des informations concernant les indicateurs de confiance, 60 % des répondants ont déclaré qu'ils avaient davantage confiance dans l'évaluation des nouvelles.

Une telle confiance de la part du public est essentielle. Les experts prédisent une augmentation significative des phénomènes de mésinformation et de désinformation à mesure que les élections s'intensifient, avec la possibilité que l'IA générative représente un dangereux accélérant. Il est bien connu que l'incertitude entourant l'accès à une information exacte peut amener les gens à éviter les nouvelles et, en conséquence, à s'éloigner complètement de l'engagement civique.

« La campagne #CheckThe8 invite les gens à assumer leur propre rôle dans la démocratie et à aider les autres à reconnaître quand ils peuvent faire confiance aux nouvelles, et quand ils ne le peuvent pas », a déclaré Sally Lehrman, fondatrice et cheffe de la direction du Trust Project. « Les indicateurs de confiance permettent aux gens d'appliquer leurs propres priorités tout en utilisant des normes de transparence uniformes et mondiales en matière d'éthique, de financement, de propriété, d'exactitude, d'étiquetage des opinions et d'autres mesures. »

La campagne dans les médias sociaux invite le public à s'inscrire à la campagne #CheckThe8 et à recevoir du matériel gratuit afin de partager les 8 indicateurs de confiance® comme outil de sensibilisation aux nouvelles. La campagne publicitaire, qui se déroule dans 14 pays en Amérique latine, en Europe et ailleurs, dirige les gens vers une page d'apprentissage comportant les indicateurs de confiance. Les deux campagnes sont présentées en huit langues et dialectes. Ensemble, nous pouvons nous rappeler mutuellement que la « confiance commence avec vous ».

Cette campagne non partisane s'appuie sur une campagne de littératie en matière de nouvelles cofondée en 2018 par la Radio Television Digital News Association (RTDNA), le Trust Project, le programme de leadership Accelerating Social Transformation de l'Université de Washington, le Center for an Informed Public de l'Université de Washington et Pamela Kilborn-Miller.

À propos du Trust Project

Le Trust Project est un réseau mondial d'agences de presse qui s'emploie à affirmer et à renforcer l'engagement du journalisme envers la transparence, l'exactitude et l'inclusion. Le Trust Project a créé les 8 indicateurs de confiance (Trust Indicators®), qui constituent une norme collaborative générée par le secteur du journalisme pour des nouvelles qui aident les gens ordinaires et les machines des entreprises technologiques à évaluer facilement l'autorité et l'intégrité des nouvelles. Les Trust Indicators® sont fondés sur une solide recherche de conception axée sur l'utilisateur et répondent aux besoins et aux souhaits du public. Pour en savoir plus, visitez : https://thetrustproject.org/faq/. Le Trust Project remercie Craig Newmark Philanthropies et Google de soutenir son travail.

Personne-ressource pour les médias

Rebecca Nowacek

rebecca@purposenorthamerica.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2318871/Trust_Project_Journalism_Campaign_Outlook_Ads_Diversity.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2318596/4495426/Trust_Project_Logo.jpg

SOURCE The Trust Project