En plus des trois nouveaux sites partenaires, cinq médias d'information présentent maintenant les 8 indicateurs de confiance.

PACIFICA, Californie, 24 novembre 2021 /CNW/ - À un moment crucial de l'élargissement de l'accès au journalisme digne de confiance dans le plus grand pays d'Amérique latine, trois sites de nouvelles brésiliens (GZH, Jornal do Commercio et Ponte Jornalismo) affichent désormais les 8 indicateurs de confianceMD sur leurs pages, obtenant ainsi le logo de la marque de confiance et rejoignant le réseau mondial Trust Project, qui regroupe plus de 240 agences de presse engagées envers la transparence, l'intégrité et l'exactitude. En outre, cinq partenaires de presse du Trust Project brésilien (Agência Mural, Folha de S. Paulo, Nexo Jornal, O Povo et Poder360) ont complété l'ensemble intégral des 8 indicateurs de confiance en en ajoutant deux, soit les références et les méthodes. Le réseau du Trust Project couvre désormais les cinq régions géographiques du Brésil, notamment six États et le District fédéral (Brasília).

« La désinformation représentant une menace pour la vie et le gagne-pain des Brésiliens, il est essentiel qu'ils aient accès à des informations exactes, justes et honnêtes, a déclaré Sally Lehrman, fondatrice et chef de la direction du Trust Project. Nous sommes fiers qu'un si grand nombre de médias d'information brésiliens se joignent à nous et n'aient pas peur de prendre un engagement ferme en faveur de la transparence et de l'intérêt public. »

La marque de confiance indique qu'un site a pris des engagements précis et présente les 8 indicateurs de confianceMD, une norme mondiale en matière de transparence et d'intégrité des nouvelles. Les 8 indicateurs de confiance détaillent qui et ce qui se cache derrière un site d'information donné et aident les gens à distinguer facilement le journalisme véridique de la rumeur et de la tromperie en ligne - ce qui est toujours essentiel, mais surtout pour la population brésilienne fortement polarisée et dépendante du numérique.

GZH, le principal site de nouvelles de l'État brésilien du Rio Grande do Sul et la principale marque d'information numérique du Groupe RBS, propose du journalisme d'intérêt public pour relier la population de l'État.

Jornal do Commercio, le plus important site de nouvelles de l'État du Pernambouc et fleuron du Groupe SCJC, maintient ses engagements en faveur du journalisme critique et indépendant, du développement durable, de la démocratie, de la liberté d'expression et de la justice sociale.

Couvrant principalement des questions liées à la sécurité publique et aux droits de la personne, Ponte Jornalismo concentre son journalisme d'enquête sur les voix qui sont marginalisées en raison des classes sociales, des origines raciales et des identités de genre.

Les nouveaux partenaires ont été soumis à un processus exhaustif pour pouvoir mettre en œuvre les 8 indicateurs de confiance du Trust Project - évaluation et mise à jour des politiques, création de nouvelles procédures et amélioration de la transparence des normes existantes. Élaborés par le Trust Project en collaboration avec le public et les dirigeants d'agences de presse du monde entier, les 8 indicateurs de confiance aident les médias d'information à se responsabiliser et à se consacrer à la protection de l'intérêt public. Ils sont de plus en plus utilisés comme outils de formation à la compréhension de l'actualité et d'évaluation externe de la validité des sites de nouvelles.

Le Trust Project remercie ses bailleurs de fonds : Craig Newmark Philanthropies, le Democracy Fund et Google. Les politiques du Trust Project et les 8 indicateurs de confiance sont élaborés et appliqués indépendamment des sources de financement du projet.

Pour en savoir plus, consultez le site thetrustproject.org .

À propos du Trust Project

Le Trust Project est un réseau mondial d'agences de presse qui s'emploie à affirmer et à renforcer l'engagement du journalisme envers la transparence, l'exactitude et l'inclusion. Le projet a créé les indicateurs de confiance, qui constituent une norme collaborative générée par le secteur du journalisme pour la transparence des nouvelles, aidant ainsi les gens et les algorithmes à évaluer facilement l'autorité et l'intégrité des informations. Les indicateurs de confiance sont fondés sur une solide recherche de conception axée sur l'utilisateur et répondent aux besoins et aux souhaits du public. Le Trust Project, les indicateurs de confiance et le logo de la marque de confiance sont des marques de commerce exclusives de The Trust Project. Pour en savoir plus, consultez la page thetrustproject.org/faq/ .

