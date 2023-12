PACIFICA, Californie, le 14 déc. 2023 /CNW/ -- Quatre autres sites de nouvelles aux États-Unis, au Canada et à Hong Kong ont obtenu la marque de confiance en reconnaissance de leur engagement envers un journalisme digne de confiance, a annoncé le Trust Project®. Ceux-ci se joignent à des centaines de médias d'information dans le monde qui affichent et maintiennent les 8 indicateurs de confiance (8 Trust Indicators®) sur leurs pages.

Les Trust Indicators® , une « référence » en matière de transparence journalistique, montrent les personnes et les choses qui se cachent derrière un reportage. Ils mettent l'accent sur les pratiques qui garantissent un journalisme honnête au service de l'intérêt public, y compris la distinction entre le contenu d'opinion, le contenu payant et les nouvelles, la protection de la collecte de nouvelles pour les intérêts des bailleurs de fonds ou des gouvernements, et un engagement envers l'impartialité, la vérification des faits et la correction des erreurs.

Les Trust Indicators® sont maintenant affichés pour la première fois sur des sites d'abord en ligne au Colorado et en Géorgie :

Le Colorado Sun , un organisme sans but lucratif qui fait progresser la compréhension des questions qui influencent la santé et le bonheur des résidents du Colorado et

, un organisme sans but lucratif qui fait progresser la compréhension des questions qui influencent la santé et le bonheur des résidents du et The Current , qui fournit à la Géorgie côtière des rapports indépendants et approfondis sur des enjeux critiques.

Ils apparaissent sur Hong Kong Free Press , le seul journal indépendant, impartial et sans but lucratif en anglais de la ville.

Ils figurent également sur Xtra , qui offre un journalisme LGBTQ2S+ fier et indépendant sur la politique, la culture, la santé et les relations depuis 1984.

Le Trust Project remercie Craig Newmark Philanthropies et Google de lui avoir permis de soutenir chacun de ces sites dans le cadre du travail acharné de mise en œuvre des indicateurs de confiance.

À propos du Trust Project

Le Trust Project est un réseau mondial sans but lucratif et non partisan d'agences de presse qui affirme et renforce l'engagement du journalisme envers la transparence, l'exactitude et l'inclusion. Le Trust Project a créé les 8 indicateurs de confiance (8 Trust Indicators®) , une norme collaborative et éprouvée générée par le secteur du journalisme pour des nouvelles qui aident les personnes ordinaires et les machines des entreprises technologiques à évaluer facilement l'autorité et l'intégrité des nouvelles. Les politiques et les normes sont façonnées par la recherche des utilisateurs et appliquées indépendamment des sources de financement du projet. Pour en savoir plus, visitez : https://thetrustproject.org/faq/ .

