Le troisième Rendez-vous FADQ : une rencontre enrichissante

LÉVIS, QC, le 27 mars 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) a tenu, le 26 mars dernier, la 3e édition du Rendez-vous FADQ. Près de 650 acteurs et actrices du milieu agricole ont participé à cette demi-journée de programmation riche en témoignages et en partage d'expertises autour du thème « Accompagner le secteur agricole face aux changements climatiques ».

Rangée du haut : M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Olivier Maltais de la Ferme Maltais, M. Jean Lambert de la Ferme Bovicole, Mme Anne Blondlot, coordonnatrice de programmation scientifique en adaptation chez Ouranos et Mme Sarah Delisle, coordonnatrice projet changements climatiques chez Agriclimat Rangée du bas : M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agrico (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

L'événement, qui s'est déroulé en webdiffusion, a permis aux participantes et aux participants d'aborder sous différents angles l'avenir du secteur agricole dans un contexte de changements climatiques. Pour la FADQ, il s'agissait d'une occasion d'être à l'écoute des préoccupations du milieu et d'affirmer sa volonté d'accompagner les entreprises vers des pratiques prospères et durables.

Sous l'angle de la science, Anne Blondlot, coordonnatrice de programmation scientifique en adaptation chez Ouranos, et Sarah Delisle, coordonnatrice projet changements climatiques chez Agriclimat, ont présenté à la fois les défis et les possibilités que comportent les changements climatiques pour l'agriculture québécoise. Elles ont fait la démonstration que les démarches d'adaptation peuvent être porteuses et que les producteurs et productrices agricoles peuvent bénéficier de l'appui coordonné de divers intervenants et intervenantes. De leur côté, Jean Lambert de la Ferme Bovicole (Chaudière-Appalaches) et Olivier Maltais de la Ferme Maltais (Saguenay─Lac-Saint-Jean) ont témoigné des efforts qu'ils consacrent à leurs activités afin d'être proactifs. Ils ont exposé leurs initiatives pour s'adapter aux changements climatiques. Katy Maltais et Katherine Guay, conseillères à la FADQ, et Sylvestre Delmotte, consultant pour Agriclimat, ont aussi pris part aux discussions.

Ont également pris la parole messieurs André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, et Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.

« Les productrices et producteurs du Québec sont mobilisés pour améliorer leurs pratiques et favoriser une agriculture durable. Le Rendez-vous FADQ a permis la tenue d'échanges nourris sur les meilleures façons d'accompagner notre secteur face aux changements climatiques, une priorité pour votre gouvernement. Je félicite les organisateurs et organisatrices pour la tenue de cette troisième édition porteuse de solutions pour l'avenir de notre agriculture! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ouvrir nos horizons et cultiver notre intelligence collective m'apparaissent essentiels pour faire face aux défis que présentent les changements climatiques. En ce sens, le Rendez-vous FADQ revêt une importance particulière pour La Financière agricole. Il permet le dialogue avec les productrices et les producteurs sur les enjeux environnementaux, tout en explorant des pistes de solutions. En mettant l'accent sur les réponses aux changements climatiques, nous pourrons mieux nous outiller en vue de perspectives meilleures pour l'avenir. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

