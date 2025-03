Le 16 janvier 2025, à la cour provinciale de Sechelt, l'honorable juge S. Merrick a reconnu l'entreprise Rainbow Covenant Fishing Yacht Charter Ltd. (anciennement exploitée sous le nom de Mctec Fishing Charters), et deux de ses guides, Jonathan Li et Guang Yi Xu, coupables d'avoir capturé et conservé du sébaste aux yeux jaunes pendant une période de fermeture, et d'avoir pêché avec des casiers à crabes illégaux. Le sébaste aux yeux jaunes est l'une des 38 espèces de sébaste que l'on trouve le long de la côte de la Colombie-Britannique (C.-B.) et est une espèce préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada. Des restrictions relatives à la pêche commerciale et récréative sont en place dans 162 aires de conservation du sébaste (ACS) depuis 2007, mais le sébaste aux yeux jaunes demeure très vulnérable à la surpêche.

L'affaire a été menée à la suite d'une inspection effectuée par des agents des pêches de la Direction générale de la conservation et de la protection de Pêches et Océans Canada (MPO). Les agents des pêches du MPO appuient les efforts continus déployés par le Ministère pour reconstituer, protéger et maintenir les populations de sébaste, grâce à des patrouilles régulières dans les ACS, et en faisant appliquer la Loi sur les pêches et ses règlements, notamment en menant des enquêtes et en portant des accusations contre les contrevenants présumés.

Le 18 mai 2024, les deux accusés travaillaient comme guides de pêche à bord du bateau de pêche récréative affrété « Deep Sniper » dans la région de Sechelt, près de l'île Nelson. Monsieur Xu était aux commandes du bateau, assisté par le matelot de pont, monsieur Li. Monsieur Xu a été vu en train de cibler intentionnellement le sébaste aux yeux jaunes et de permettre aux dix invités à bord de le capturer et de le conserver. Il est interdit de conserver cette espèce; ces poissons doivent être relâchés immédiatement s'ils sont pêchés. Après s'être assurés que de nombreux sébastes aux yeux jaunes avaient été capturés et conservés à bord du « Deep Sniper », les agents des pêches ont intercepté le bateau et l'ont arraisonné.

L'entreprise et les guides ont plaidé coupables et, le juge Merrick a ordonné à l'entreprise de circuit-pêche, dont M. Li était copropriétaire, de payer une amende de 12 000 dollars, en plus d'une amende supplémentaire de 1 000 dollars pour M. Li et d'une amende de 9 000 dollars pour M. Xu, soit un total de 22 000 dollars. De plus, tous les poissons capturés, ainsi que huit cannes à pêche et moulinets et deux casiers à crabes, ont été confisqués. La Cour a également ordonné diverses autres restrictions liées à la pêche, qui entreront en vigueur en mai 2025.

Il est de la responsabilité de chacun de connaître les règlements applicables avant de s'engager dans des activités de pêche et de jouer son rôle pour s'assurer que les espèces de poissons et leurs habitats en Colombie-Britannique sont protégés et maintenus. Cela est particulièrement vrai pour quiconque tire professionnellement un moyen de subsistance des ressources marines du Canada.

Le MPO a pour mandat de protéger et de conserver les ressources de la mer et de faire respecter la Loi sur les pêches. Dans le cadre des mesures qu'il prend pour réprimer et empêcher les activités illégales, le MPO demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute autre infraction à la Loi sur les pêches et aux règlements connexes. Toute personne disposant de renseignements à ce sujet peut appeler la ligne téléphonique sans frais de signalement des infractions de la Région du Pacifique du MPO au 1-800-465-4336, ou peut envoyer ces renseignements par courriel à [email protected] .

Faits en bref

Chaque année, environ 300 000 permis de pêche récréative dans les eaux de marée sont délivrés en Colombie-Britannique.

Comme dans toutes les pêches, la récolte répétitive et excessive constitue un risque important pour la durabilité des ressources aquatiques au pays.

Les 162 aires de conservation du sébaste (ACS) couvrant 4 800 km d'eaux côtières en Colombie-Britannique constituent l'un des plus grands réseaux marins de zones fermées à la pêche à des fins de conservation dans la région de la Colombie-Britannique. La plupart des activités de pêche, y compris la pêche récréative du flétan et du saumon, sont interdites dans les 162 ACS.

couvrant 4 800 km d'eaux côtières en Colombie-Britannique constituent l'un des plus grands réseaux marins de zones fermées à la pêche à des fins de conservation dans la région de la Colombie-Britannique. La plupart des activités de pêche, y compris la pêche récréative du flétan et du saumon, sont interdites dans les 162 ACS. Le sébaste est une espèce sédentaire à très grande durée de vie, lente à croître et à se reproduire, avec une espérance de vie moyenne de 75 ans. Le sébaste reste près de son habitat d'origine, ce qui le rend particulièrement sensible aux pressions exercées par la pêche et aux préoccupations en matière de conservation.

Les amendes importantes et les ordonnances de la Cour comprennent l'interdiction faite à Rainbow Convenant Fishing Yacht Charter Ltd. d'employer M. Li et M. Xu comme guides pendant un an (bien qu'ils puissent toujours agir en tant que capitaines de bateau) avec tout navire, y compris le « Deep Sniper », ainsi que la confiscation permanente de huit cannes à pêche. M. Li et M. Xu font également l'objet d'une interdiction de pêcher entre mai 2025 et avril 2026.

avril 2026. Les amendes et les interdictions imposées par la Cour mettent en évidence la gravité de l'infraction aux comrègles et aux règlements de pêche en vertu de la Loi sur les pêches du Canada , qui vise à assurer la protection et la conservation des populations de poissons en péril.

