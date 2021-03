Le Tribunal administratif du travail rappelle à l'ordre la CNESST

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la Santé et des services sociaux affiliée à la CSN se réjouit de la décision rendue aujourd'hui par le Tribunal administratif du travail (TAT). Ce dernier donne raison aux organisations syndicales qui demandent aux employeurs du réseau de la santé et à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de prendre au sérieux la protection des travailleurs et travailleuses.

À partir de maintenant, les employeurs du réseau de la santé devront fournir à l'ensemble du personnel intervenant en zone tiède ou en zone chaude auprès d'un résident suspecté ou atteint de la COVID-19 un appareil de protection respiratoire de type N95.

« Il s'agit d'un gain majeur ! Jusqu'à maintenant, les employeurs et la CNESST refusaient d'appliquer le principe de précaution et de fournir les équipements de protection appropriés aux salarié-es », souligne Judith Huot, Vice-Présidente de la FSSS-CSN.

Dans sa décision, le Tribunal rappelle également l'obligation pour les employeurs de dispenser un test d'ajustement à toutes les personnes devant porter un masque de type N95 et l'obligation de créer des zones chaudes et tièdes avec des équipes dédiées à chacune de ces zones.

« Le TAT nous donne raison sur l'importance d'appliquer le principe de précaution, depuis le début de la pandémie c'est ce que nous demandons. On ne peut pas prendre de raccourcis quand il s'agit de la santé et de la sécurité des personnes qui œuvrent au front » se réjouit Jeff Begley, Président de la FSSS-CSN

« Nous espérons maintenant que l'ensemble des employeurs du réseau de la santé prendront acte de la décision et que celle-ci s'appliquera rapidement partout au Québec », ajoute Judith Huot, Vice-Présidente de la FSSS-CSN.

