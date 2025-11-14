Le très honorable Mark Carney à la tribune de la Chambre : un dialogue mobilisateur pour la prospérité économique du Canada

MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, à sa tribune. Celui-ci a partagé sa vision et ses priorités devant la communauté montréalaise pour renforcer nos atouts stratégiques, soutenir la compétitivité des entreprises et consolider la souveraineté économique canadienne.

« Pour bâtir une économie plus résiliente, notre réponse doit être fortement alignée avec des moyens amplifiés et une mise en œuvre accélérée. En faisant équipe efficacement avec le secteur public et le secteur privé, le Canada pourrait réellement se hisser comme un champion mondial et notre société s'en trouverait transformée. Cette rencontre avec le premier ministre Mark Carney a été l'occasion de discuter des leviers clés pour assurer la croissance de Montréal : miser sur nos fleurons et nos PME, accélérer la réalisation des grands projets, stimuler l'innovation, acheter canadien et solidifier nos chaînes d'approvisionnement », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre et le milieu des affaires du Grand Montréal ont profité de la présence du premier ministre à Montréal pour confirmer leur engagement à se mobiliser afin que les ambitions du gouvernement se traduisent par des résultats concrets, profitables à l'économie locale et à la société. Je remercie sincèrement le premier ministre d'avoir accepté de partager sa vision, qui ouvre la voie à des investissements et à des projets transformateurs pour la métropole », a ajouté Isabelle Dessureault.

À propos de cette conférence exclusive

Cette édition de la tribune À la une CN avec le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, a été organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle a été présentée par Pratt & Whitney, réalisée en association avec Alto, BDC, Bombardier, Cain Lamarre, Cogeco, Davies, Intact, Pharmascience, RBC et Rio Tinto, ainsi qu'en collaboration avec Air Canada, Le Devoir, TACT et YUL - Aéroport international Montréal-Trudeau.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

LinkedIn : Chambre de commerce du Montréal métropolitain

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]