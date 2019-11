Le transfert d'Ontario Northland est un bon signe pour les voyageurs du Nord de l'Ontario

TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW/ - Le transfert de la surveillance ministérielle de la Commission de transport Ontario Northland au ministère des Transports est un changement positif pour les résidents du Nord de l'Ontario, mais l'élément clé du service ferroviaire du Northlander demeure manquant.

« Tous les résidents de l'Ontario méritent d'avoir accès à un réseau de transport sûr et fiable, qui doit inclure le Nord, a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor. Les membres d'Unifor dans le secteur des transports ont demandé non seulement ce transfert, mais aussi le retour du service ferroviaire du Northlander. »

À la suite de l'annulation du service ferroviaire Northlander entre Toronto et Cochrane il y a six ans, les membres d'Unifor ont réclamé son retour, y compris de maintenir la propriété publique d'Ontario Northland et le transfert annoncé aujourd'hui afin d'accroître la collaboration avec Metrolinx (Go Transit) et de relier davantage de collectivités.

Le syndicat a recueilli des milliers de noms et de signatures de gens réclamant ces changements et le retour d'un service ferroviaire voyageur abordable pour leurs collectivités.

L'annonce d'aujourd'hui, qui vise à explorer la possibilité de transférer la société d'État et survient juste un jour après qu'Ontario Northland ait annoncé l'annulation du service d'autobus reliant l'île Manitoulin et Sudbury, est restée muette sur le retour du service ferroviaire du Northlander.

« Un transfert opportun d'Ontario Northland est une première étape pour Doug Ford, mais il n'a pas encore rempli sa promesse électorale envers les résidents du Nord. Le premier ministre s'est engagé à ramener le train Northlander et à augmenter le service, et nous attendons toujours de le voir sur les voies ferrées », a poursuivi M. Dias.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

