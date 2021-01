MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La compagnie Rolf C. Hagen inc. lance le produit ParapetMC K9 PraventaMC 360 pour chiens, un traitement topique de qualité vétérinaire contre les puces et les tiques. Ce traitement, comparable à celui de la marque vétérinaire principale, sera offert dès ce printemps chez les détaillants de tout le pays.

« Les propriétaires canadiens d'animaux de compagnie ont désormais plus de choix pour aider à protéger leurs chiens contre les puces et les tiques, » dit Brad Hamilton, vice-président au développement de produits pour chiens et pour chats chez Rolf C. Hagen inc. « Grâce aux ingrédients éprouvés recommandés par des vétérinaires pour la protection des animaux de compagnie depuis des années, le traitement K9 Praventa 360 sera bientôt facilement accessible chez vos détaillants préférés à un prix plus abordable que la marque principale. »

Le traitement ParapetMC K9 PraventaMC 360 pour chiens contient les mêmes ingrédients actifs que le traitement K9 Advantix® II* de Bayer®

Le traitement topique mensuel ParapetMC K9 PraventaMC 360 contre les puces et les tiques pour chiens est un produit de qualité vétérinaire contenant de l'imidaclopride, de la perméthrine et du pyriproxyfène; les mêmes ingrédients actifs que le traitement K9 Advantix® II* de Bayer®.

Le traitement K9 PraventaMC 360 pour chiens fournit un contrôle des puces à différentes étapes en éliminant les puces, ainsi que les œufs et les larves de puces, rompant leur cycle de vie pour prévenir les nouvelles infestations. Le produit offre aussi une protection supplémentaire en éliminant les tiques adultes au contact. Puisqu'il s'agit d'un topique, il n'est pas nécessaire que l'animal de compagnie ait été mordu pour que le traitement K9 PraventaMC 360 soit efficace, et comme il n'est pas ingéré, le topique n'entre pas dans la circulation sanguine.

Contrôle durable contre les puces et les tiques pendant 30 jours

Le traitement K9 PraventaMC 360 protège le chien en contrôlant les puces et les tiques en une journée suivant le traitement et continue à protéger l'animal contre de nouvelles infestations pendant au moins quatre semaines.

À propos de Rolf C. Hagen inc.

Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc. est une entreprise familiale ainsi qu'un important producteur et distributeur international de produits, d'aliments et de régals pour animaux de compagnie. L'entreprise, dont le siège social est à Montréal, au Canada, possède des installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu'en Asie. Les grandes marques de Hagen, notamment Fluval, Exo Terra, Nutrience, Catit, Zeus, Dogit, HARI, Living World, Laguna, Zoë et plusieurs autres, comportent une vaste gamme de produits réputés pour leur qualité et leur fiabilité. Pour d'autres détails au sujet de Hagen, visitez le http://www.hagen.com.

*Ce produit n'est pas fabriqué ni distribué par Bayer®, le fabricant du traitement K9 Advantix®II. Ce dernier est une marque déposée de Bayer Aktiengesellschaft.

SOURCE Rolf C. Hagen Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias, Audrey Livernois, Responsable principale, Compte clés et exploitation des opérations de vente, 514-457-0914, poste 1283, [email protected]