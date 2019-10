Le tout premier Bulletin des adultes de ParticipACTION donne la note « D » aux Canadiens pour l'ensemble de l'activité physique

La recherche démontre que de petits gestes peuvent faire une grande différence et aider les adultes à renforcer leur corps et leur esprit, à maintenir leur équilibre et à créer des liens sociaux

TORONTO, le 29 oct. 2019 /CNW/ - ParticipACTION a publié aujourd'hui la toute première édition du Bulletin de l'activité physique chez les adultes, qui décerne la note « D » aux adultes canadiens pour l'ensemble de l'activité physique. Même si 8 adultes sur 10 (83 %) pensent que l'inactivité physique est un sérieux problème de santé, seulement 16 % respectent les directives nationales recommandant de faire chaque semaine 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée.i

Le Bulletin souligne que 29 % des adultes canadiens sont caractérisés par un mode de vie peu actif et que les adultes âgés de 18 à 79 ans sont sédentaires près de 10 heures par jour.ii Le temps passé à être sédentaire augmente avec l'âge et les personnes âgées (65+) sont celles qui passent le plus de temps à être inactives. C'est un problème important puisque l'inactivité physique peut entraîner un risque accru de maladies chroniques, un déclin cognitif, une augmentation des chutes et de l'isolement social chez les personnes âgées.iii

« Notre premier Bulletin de l'activité physique chez les adultes met à jour la crise de l'inactivité chez les adultes canadiens », déclare Elio Antunes, président et chef de la direction chez ParticipACTION. « Ces conclusions de recherche doivent entraîner un changement, et nous rappeler que nous devons rester actifs au fil des années afin de mieux vieillir. L'activité physique doit faire partie intégrante de la vie de tous les jours pour les Canadiens, peu importe leur âge. »

Pour la première fois de l'histoire de notre pays, les adultes de 65 ans et plus représentent une portion de la population plus importante que les jeunes de 15 ans et moins.iv La responsabilité des soins apportés à notre population vieillissante revient de plus en plus à la « génération sandwich », soit les adultes dans leur quarantaine, cinquantaine ou soixantaine, qui doivent trouver l'équilibre entre leurs besoins, ceux de leurs parents vieillissants et ceux de leurs enfants. Parmi les 8 millions de Canadiens qui sont aidants naturels, 50 % ont entre 45 et 65 ans.v

« Tout mouvement est bon, à tout âge -- particulièrement pour les adultes et les personnes âgées », a dit Nora Johnston, présidente du Comité de recherche du Bulletin. « Ce qui est évident dans les conclusions du Bulletin, c'est que l'activité physique doit devenir une plus grande priorité. Vous ne pouvez arrêter de vieillir, mais vous pouvez vieillir mieux avec l'activité physique. »

Les Canadiens de la « génération sandwich », tout comme leurs parents vieillissants, peuvent et devraient faire davantage d'efforts pour être actifs, afin de demeurer en santé en vieillissant et montrer l'exemple à leurs enfants. La bonne nouvelle est que 74 % des adultes vivant au Canada mentionnent avoir la ferme intention d'être physiquement actifs au cours des six prochains mois.vi C'est le temps de passer à l'action!

Le Bulletin des adultes souligne trois principaux bienfaits de l'activité physique régulière qui aident les personnes âgées au Canada à Vieillir mieux :

Rester debout : À mesure que nous vieillissons, le corps vit naturellement des changements comme de plus longs temps de réaction et une diminution de la force des muscles et des os, qui contribuent directement à une augmentation des chutes. Faire des activités comme l'entraînement musculaire et le tai-chi peuvent vous aider à respecter les directives nationales et à améliorer votre équilibre, votre force des muscles stabilisateurs du tronc et votre stabilité, qui contribuent grandement à prévenir les chutes.vii



Conserver sa vivacité d'esprit : L'âge est le premier facteur de risque de démence, et selon un récent rapport, d'ici 2031, près de 1,4 million de Canadiens en seront touchés. Les recherches montrent que l'activité physique protège contre l'apparition de la démence et qu'elle peut en ralentir la progression. Il est possible de prolonger nos années de bonne santé mentale en stimulant régulièrement notre cerveau avec de l'activité physique.viii



Entretenir le réseau social : 1 adulte sur 5 vivant au Canada éprouve un certain niveau de solitude ou d'isolement, les personnes âgées étant les plus à risque en raison du manque de mobilité et de la réduction de leur réseau social. Prendre le temps de bouger chaque jour avec d'autres permet de développer des relations sociales et de renforcer l'engagement au sein de la communauté.ix

La proportion de personnes âgées (65 ans et +) augmentant plus rapidement que jamais au Canada, le fait de ne pas être actif aura des répercussions plus importantes que jamais sur le système de santé, les communautés et l'économie. En date de 2012, les coûts directs, indirects et totaux estimés pour les soins de santé liés à l'inactivité physique chez les adultes canadiens étaient respectivement de 2.4, 4.3 et 6.8 milliards de dollars.

Les petits gestes peuvent faire une grande différence!

Tout va tellement mieux quand on bouge, et même comment nous vieillissons! Que vous vouliez Vieillir mieux, Dormir mieux, Réfléchir mieux, Digérer mieux, ou un autre des nombreux « mieux » associés à l'activité physique régulière, il n'est jamais trop tard pour commencer à s'asseoir moins et bouger plus. Voici quelques façons de commencer :

Bougez plus chaque jour - que ce soit avec le transport actif, les tâches du quotidien, le jardinage, ou en allant promener le chien.

Essayez une nouvelle activité. Et quand vous en trouverez une que vous aimez, adoptez-la.

Augmentez l'intensité - essayez de faire les mêmes tâches ou le même parcours de marche en moins de temps - des points bonus si vous montez une pente ou des escaliers.

Demandez aux autres de le faire avec vous et faites-en une activité sociale.

Interrompez les périodes prolongées passées en position assise en bougeant- faites une « réunion en marchant » au travail ou des exercices pendant une pause publicitaire.

Faites des exercices de renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine.

Visitez ParticipACTION.com/fr pour consulter le Bulletin complet et découvrir comment l'activité physique peut vous aider à Vieillir mieux. Et téléchargez l'appli de ParticipACTION pour du soutien supplémentaire et vous motiver à intégrer l'activité physique à votre horaire chargé; c'est une petite étape qui peut faire une grande différence.

À propos de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme national à but non lucratif qui aide les Canadiens à s'asseoir moins et bouger plus. Initialement créé en 1971, ParticipACTION travaille de concert avec ses partenaires, qui sont, notamment, des organisations de sport, d'activité physique et de loisirs, des gouvernements et des sociétés commanditaires pour faire de l'activité physique une partie essentielle de la vie quotidienne. ParticipACTION est généreusement soutenu par le gouvernement du Canada. Pour plus d'information, veuillez visiter le ParticipACTION.com/fr.

À propos du Bulletin de l'activité physique chez les adultes de ParticipACTION

Développé par une équipe de chercheurs et d'intervenants canadiens du domaine de l'activité physique chez les adultes, le Bulletin de l'activité physique chez les adultes de ParticipACTION propose une synthèse ciblée de la littérature scientifique et des sondages nationaux. Le Bulletin attribue des notes sous forme de lettres à 13 indicateurs regroupés en quatre catégories : Comportements quotidiens; Caractéristiques individuelles; Contexte et sources d'influence; et Stratégies et investissements. Les faits saillants pour les autres indicateurs comprennent : Mouvements quotidiens (C); Activité physique d'intensité moyenne à élevée (F); Sommeil (B-); Communauté et environnement (B-); Établissements de santé et de soins de première ligne (C); et Stratégies et investissements (B-). Certains indicateurs ont obtenu une note incomplète et nécessitent des recherches plus approfondies, dont : force musculaire et osseuse; équilibre; comportements sédentaires; soutien social; et milieux de travail. ParticipACTION est fier de pouvoir compter sur ses partenaires stratégiques Centre for Active Living et l'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie, le partenaire de contenu Vieillir activement au Canada et les membres de notre Comité de recherche du Bulletin pour la recherche, le développement et la diffusion du Bulletin.

Le Bulletin de l'activité physique chez les adultes de ParticipACTION sera publié tous les deux ans, en alternance avec le Bulletin déjà établi de l'activité physique chez les jeunes de ParticipACTION. Les deux Bulletins formeront une série de Bulletins qui formeront ensemble l'évaluation la plus détaillée de l'activité physique au Canada. Ils entraîneront de nouvelles recherches, de nouveaux investissements et ils influenceront les programmes et politiques.

__________________________ i Statistique Canada. (2018). Estimations de la population du Canada : Âge et sexe, 1er juillet 2018. Consulté au https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/daily-quotidien/190125/dq190125a-fra.pdf?st=i9K61otd ii ParticipACTION. Le Bulletin de l'activité physique chez les adultes. (2019). Consulté au https://www.participaction.com/fr-ca/ressources/bulletin-des-adultes iii ParticipACTION. Le Bulletin de l'activité physique chez les adultes. (2019) iv Statistique Canada. (2018). Estimations de la population du Canada : Âge et sexe, 1er juillet 2018. Consulté au https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/daily-quotidien/190125/dq190125a-fra.pdf?st=i9K61otd v Carers Canada. Carer Facts (en anglais seulement). Consulté au https://www.carerscanada.ca/carer-facts/ vi ParticipACTION. Le Bulletin de l'activité physique chez les adultes. (2019) vii ParticipACTION. Le Bulletin de l'activité physique chez les adultes. (2019) viii ParticipACTION. Le Bulletin de l'activité physique chez les adultes. (2019) ix ParticipACTION. Le Bulletin de l'activité physique chez les adultes. (2019)

