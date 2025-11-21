Des représentants d'NVIDIA, d'OpenAI, d'Alphabet, d'IBM, d'ABB Robotics, d'Uber, et de FUSO seront sur la scène

TAIPEI, 21 novembre 2025 /CNW/ - Accélérant sa transformation en une entreprise de services de plateforme technologique alimentée par l'IA, Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE : 2317) a accueilli vendredi de puissants partenaires, dont NVIDIA, OpenAI et Alphabet, et a communiqué sa force inégalée en matière d'intégration verticale lors de sa conférence technologique phare annuelle, le Hon Hai Tech Day 2025.

Le rythme des progrès du plus grand fabricant de produits électroniques au monde dans les domaines de la superinformatique, de la fabrication intelligente et des véhicules électriques intelligents, pour ne nommer que ceux-là, ont été mis en lumière en tant que précurseurs mondiaux dans les secteurs de l'IA, des technologies et de l'automobile, dans un alignement mettant également en lumière IBM, ABB Robotics, Uber et Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp, qui ont occupé le devant de la scène le jour de l'ouverture de l'édition 2025 du Hon Hai Tech Day.

« Notre atout concurrentiel est l'intégration verticale. Notre savoir-faire technologique et notre héritage manufacturier permettent des collaborations approfondies avec des chefs de file technologiques de calibre mondial, des partenaires qui comptent sur nous parce qu'ils savent que Foxconn peut transformer les idées en réalité - rapidement, de façon fiable et à grande échelle », a déclaré Young Liu, président de Foxconn. « Cela nous place en bonne position alors que nous faisons la promotion des technologies de pointe soutenues par l'IA et la technologie quantique.

Sam Altman, chef de la direction d'OpenAI, a parlé pour la première fois de l'importance d'un nouveau partenariat avec Foxconn : « La demande de composants essentiels pour l'infrastructure d'IA dépasse déjà de loin l'offre, et nous nous attendons à ce que cette situation s'accentue au cours des prochaines années. Cet accord vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'industrie », a déclaré M. Altman par vidéoconférence.

Hiroshi Lockheimer, qui est chef des produits, Other Bets d'un autre partenaire puissant de Foxconn, Alphabet, a déclaré par vidéoconférence : « Foxconn est un partenaire important de Google et d'Alphabet, et notre collaboration a contribué à concrétiser certaines des innovations technologiques les plus importantes de la dernière décennie. »

Foxconn, un partenaire infonuagique NVIDIA de Taïwan, connu sous le nom de NCP, investit 1,4 milliard de dollars américains dans un centre de superinformatique de pointe, accéléré par la plateforme NVIDIA Blackwell Ultra GB300 NVL72 de 10 000 GPU, qui utiliseront l'infrastructure d'IA de nouvelle génération de NVIDIA au premier semestre de 2026.

Selon Neo Yao, chef de la direction de la filiale Visionbay de Foxconn, qui dirige le projet, il s'agirait de l'une des premières plateformes asiatiques à utiliser la plateforme de pointe Blackwell de NVIDIA. M. Yao a discuté de la voie à suivre pour les usines d'IA révolutionnaires aux côtés d'Alexis Bjorlin, vice-président, NVIDIA DGX Cloud, lors de la première des deux conférences de la matinée mettant en vedette des dirigeants de NVIDIA qui ont abordé des sujets liés à la superinformatique et à la robotique alimentées par l'IA.

Il a aussi été question de la feuille de route vers les humanoïdes dans la fabrication intelligente - de simple et fixe, à simple, mais flexible, à compliqué, mais flexible - et de la façon dont les technologies quantiques peuvent potentiellement faire passer l'IAG futur à un autre niveau.

Plus de 200 produits et technologies ont été présentés dans la plus grande zone d'exposition du Hon Hai Tech Day 2025. Un modèle de centre de données de conteneurs modulaires prêt pour l'IA avec l'infrastructure d'IA GB300 a été mis en place pour la première fois dans la zone d'exposition du Hon Hai Tech Day 2025, démontrant des solutions clés en main sans précédent, couvrant la fabrication des modèles L1 à L12 et de solides capacités d'intégration verticale.

Présenté pour la première fois à l'occasion du Hon Hai Tech Day 2025, le MODEL A est un VE de catégorie B, combinant la technologie de l'intelligence artificielle et la polyvalence modulaire pour apporter divers scénarios d'application à un véhicule électrique de référence unique.

Parmi les véhicules électriques de référence, six MODEL B, dont certains multisegments ont des couleurs jamais vues auparavant; trois styles de référence uniques du MODÈLE A; l'autobus électrique primé MODÈLE T construit avec le moteur et la batterie Foxconn; le MODÈLE U de taille intermédiaire pour l'utilisation de la navette; le MODÈLE D LMUV et la variante nord-américaine du VUS familial MODEL C ont été exposés dans le hall du Hon Hai Tech Day 2025.

Le Hon Hai Tech Day 2025 se tiendra du 21 au 22 novembre au kiosque 4 F du hall 1 du Taipei Nangang Exhibition Center.

