Le tournoi chinois d'ultimate de plage 2023 se termine et l'équipe des Fighting Rooster de Guangzhou est couronnée championne

SANYA, Chine, 22 décembre 2023 /CNW/ - Le tournoi chinois d'ultimate de plage 2023 s'est terminé sur une note positive à Sanya, attirant des athlètes du monde entier pour deux jours de compétition intense.

L'événement étant organisé par l'Administration générale des sports et animé par l'Association de disque volant de Hainan et Chenyang Sports, 16 équipes et près de 300 joueurs du monde entier se sont battus dans 48 matchs d'ultimate de plage à cinq contre cinq, et plus de 6 millions de personnes ont regardé le tournoi en ligne et sur Internet. C'est l'équipe des Fighting Rooster de Guangzhou qui a remporté le tournoi. Elle a fait preuve de compétences et d'un esprit d'équipe remarquables.

La cérémonie de clôture a réuni des personnalités telles que Han Qiaosheng, animateur d'une émission sportive, et Zhang Jiahao, champion national de planche à neige. Zhang, qui a participé à l'événement en tant que supporter, a partagé son nouvel enthousiasme pour le sport après avoir assisté à l'événement.

Wang Ruoyang, président de l'Association de disque volant de Hainan, a souligné la portée mondiale de l'événement et les efforts déployés pour fournir des services de premier ordre. Le tournoi alliait l'excitation sportive à l'ambiance carnaval, offrant aux participants des activités sur le thème de l'excellence et un avant-goût de l'ambiance dynamique de Sanya.

Le capitaine de l'équipe Su Jiaqi a fait l'éloge de l'organisation de l'événement et de la qualité de la plage de Dadonghai, idéale pour les performances des athlètes.

Au-delà du spectacle sportif, le tournoi a mis en valeur Sanya en tant que plaque tournante du tourisme sportif, alliant le sport d'excellence au charme naturel de la ville, attirant de jeunes amateurs de sports et stimulant le tourisme.

Cet événement couronné de succès permet non seulement de rehausser le niveau des sports d'excellence à l'échelle locale et nationale, mais aussi de mettre en valeur le potentiel de Sanya en tant que destination sportive et culturelle.

Soutenu par diverses associations locales et nationales, le tournoi chinois d'ultimate de plage 2023 ouvre la voie à la croissance du sport dans la région.

SOURCE Chenyang Sports

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ruoyang Wang, +86-13911519924, [email protected]