SANYA, Chine, le 12 nov. 2024 /CNW/ - L'invitation International Beach Ultimate Elite 2024 s'est conclue par une finale palpitante dans la région touristique de Dadonghai, à Sanya, au Hainan. Les dragons de Boracay ont tranché de près l'équipe de la Negros Island Flying Disc Association (NFDA) avec une victoire de 11 à 10, remportant le titre de championnat dans un match très disputé.

Les joueurs qui se battent pour attraper un disque dans le jeu de présentation toutes étoiles (PRNewsfoto/Chenyang Sports) Le joueur qui cherche un cliché de présentation (PRNewsfoto/Chenyang Sports)

Sanctionné par la World Flying Disc Federation, organisé par la Hainan Flying Disc Association (HFDA) et Chenyang Sports, l'événement a attiré des personnalités clés des secteurs locaux du sport et du tourisme, dont Huang Ze, directeur adjoint du Bureau du tourisme et de la culture de la radio et des sports de la télévision de la ville de Sanya, et Wang Ruoyang, président de la HFDA. Tous deux ont assisté à la cérémonie de clôture pour célébrer les équipes et décerner les plus grands honneurs.

L'équipe Orbit Ultimate, composée de joueurs ultimes de haut niveau sur la plage des États-Unis et de joueurs nationaux de premier plan de la Chine, s'est classée au troisième rang, tandis que l'équipe de jeunes Eagles de Shanghai Sampo a reçu le prix Spirit pour son esprit sportif exemplaire.

Stimuler la popularité des disques volants en Chine

Dans le cadre de la saison médiatique 2024 des événements sportifs axés sur le style de vie en Chine, ce tournoi, sanctionné par la World Flying Disc Federation (WFDF), vise à soutenir l'intégration du sport et du tourisme en Chine. Seize équipes d'élite du monde entier, dont quatre équipes internationales invitées, ont participé à l'événement, mettant en vedette l'ultime plage de premier plan et contribuant à populariser la culture du disque volant en Chine. Le tournoi a présenté le sport à de nouveaux amateurs partout au pays, apportant une énergie et une visibilité nouvelles au sport du disque volant.

Talents mondiaux et influence croissante de Sanya

L'événement a accueilli plus de 300 athlètes de six pays et régions, offrant une plateforme internationale aux résidents et aux touristes locaux pour vivre l'ultime plage de près. Ce rassemblement de talents mondiaux a renforcé la réputation de Sanya en tant que destination internationale pour les sports et les loisirs, offrant une chance unique aux passionnés de plage canadiens de se mesurer aux meilleurs joueurs internationaux.

Le modèle de développement du sport et du tourisme de Sanya est reconnu

Organisé par la Hainan Flying Disc Association, ce tournoi a souligné l'engagement de Sanya à bâtir une économie sportive et touristique robuste. En alliant le sport aux monuments pittoresques de la ville, Sanya a élaboré une stratégie qui favorise la croissance rapide du tourisme sportif, attirant l'attention du monde entier.

À l'avenir, Sanya prévoit de collaborer davantage avec les organisations sportives internationales pour introduire des événements sportifs plus populaires, se positionnant comme une destination complète pour les sports, les loisirs et le tourisme.

Un événement réussi ayant un impact durable

L'accueil réussi de l'Ultime Invitation World Beach 2024 a mis en lumière l'attrait international croissant de Sanya et sa capacité à organiser des événements de grande envergure. Le tournoi a non seulement offert un spectacle palpitant aux amateurs de plage hors pair du monde entier, mais il a également renforcé la position de Sanya dans le paysage touristique et sportif international, contribuant à la croissance économique de la ville et à la poursuite de ses efforts d'internationalisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555249/image_5030373_9799222.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555250/image_5030373_9799238.jpg

SOURCE Chenyang Sports

