Le Tour du Silence 2021 est reporté en septembre

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - En collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) tient à annoncer le report de l'édition 2021 du Tour du Silence à l'échelle provinciale qui se tiendra le troisième mercredi du mois de septembre, soit le 15 septembre 2021, à partir de 18 h.

Activité qui se tient en temps normal le troisième mercredi du mois de mai, partout dans le monde, la FQSC n'a eu d'autre choix que de demander aux responsables des initiatives régionales de reporter leur événement au mois de septembre, en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-19. Avec la campagne de vaccination qui s'accélère, la FQSC et la SAAQ sont optimistes quant à la tenue de l'événement en septembre.

Malgré le report de l'événement à l'automne, la FQSC multipliera les initiatives durant les prochains mois afin de sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à une saine cohabitation. La journée mondiale du Tour du Silence, prévue le 19 mai, sera donc soulignée différemment encore une fois cette année. Avec le printemps hâtif et la popularité croissante de la pratique du vélo, sous toutes ses formes, la sécurité des cyclistes est plus importante que jamais. La sécurité, c'est l'affaire de tous!

Qu'est-ce que le Tour du Silence au Québec?

Initiative chapeautée par la FQSC depuis 2010, le Tour du Silence est un événement qui a pour objectif de sensibiliser l'ensemble des usagers de la route au Québec sur les thèmes suivants :

le partage de la route et le respect mutuel

le comportement responsable des cyclistes

le dépassement des cyclistes

l'importance du port du casque (obligatoire lors du Tour)

Cet événement gratuit et inclusif regroupe plusieurs milliers d'adeptes du vélo chaque année. En 2019, ce sont environ 4 500 participants qui ont roulé en silence au Québec, et plus encore à travers le monde. L'initiative permet également de commémorer tous les décès de cyclistes survenus sur notre réseau routier.

Pour le moment, la FQSC travaille de concert avec les organisateurs régionaux afin de compter le maximum d'initiatives régionales sur l'ensemble du territoire québécois d'ici le 15 septembre prochain. La liste des villes participantes sera connue au mois d'août.

