« BMO est un partenaire fondamental du Toronto FC depuis le premier jour de l'histoire de la franchise et a joué un rôle central dans la croissance du club et ses nombreux succès au cours de ces quinze années, a déclaré le président du Toronto FC, Bill Manning. Il est donc opportun que nous annoncions un renouvellement à long terme avec BMO, car en plus de viser à offrir un autre championnat à la ville et à nos partisans, nous ambitionnons de développer le sport à long terme et de créer des occasions pour les femmes et les filles dans le domaine du soccer à travers le pays. Nous sommes reconnaissants à BMO pour son soutien continu et nous sommes enthousiastes à l'idée de tout ce que nous pourrons accomplir ensemble au cours des dix prochaines années. »

« BMO est fier de partager plus de 15 ans d'histoire avec MLSE. Ce partenariat renouvelé avec le Toronto FC démontre la force de notre engagement envers la franchise et l'accroissement de l'équité entre les sexes dans le soccer et au-delà, a indiqué Cameron Fowler, chef de la stratégie et des opérations, BMO Groupe financier. Notre raison d'être consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et notre engagement envers une société inclusive nous pousse à nous associer à des organisations de premier plan comme MLSE pour créer et étendre des programmes qui s'attaquent aux obstacles à l'inclusion. »

Le Toronto FC investit depuis longtemps dans le développement des joueurs par le biais de l'Académie et du TFC II qui forme et prépare des talents de haut niveau au BMO Training Grounds pour une carrière professionnelle. BMO partage la passion du club pour la formation et la croissance des jeunes talents et demeure un partenaire présentateur de KickStart, un programme de la Fondation MLSE, également en association avec la société Toronto Public Housing, qui initie les jeunes au soccer en mettant l'accent sur la littératie physique et l'acquisition des compétences fondamentales.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec BMO en tant que l'un des plus importants supporters du Toronto FC pendant encore dix saisons, s'est réjoui Jordan Vader, premier vice-président, Partenariats mondiaux chez MLSE. L'engagement de BMO à assurer l'équité dans le sport pour les filles et les femmes par le biais de programmes sur le terrain et en dehors de celui-ci reflète nos propres objectifs chez MLSE, et l'importance de joindre davantage de nos partisans de manière différente et passionnante fera partie intégrante de notre collaboration. »

L'investissement de BMO dans le programme KickStart permet à la fondation d'offrir un accès et des possibilités équitables aux jeunes, et pour la première fois, une partie du programme TFC Kickstart de BMO sera élaborée et proposée spécifiquement aux filles qui se sont identifiées comme telles et mettra en vedette des femmes leaders dans le sport, assurant ainsi une génération forte de femmes dans le soccer pour les années à venir.

Cette saison, le programme KickStart a offert des expériences d'apprentissage précieuses à plus de 180 jeunes sur sept sites et, en partenariat avec la BMO, la Fondation MLSE a pour objectif d'accroître encore sa portée au cours des trois prochaines années. Les participants ont également la possibilité d'assister à des événements spéciaux, notamment la journée des filles KickStart présentée par BMO au MLSE LaunchPad, une journée d'activités axées sur l'estime de soi et l'acquisition de compétences, ainsi que sur la célébration des filles par le sport.

Le prochain match du Toronto FC aura lieu ce soir au stade BMO Field, alors que le club affrontera le CF Montréal.

