Le TMF prononce des ordonnances d'interdiction et de blocage à l'encontre de NOSTRA IA Prédictive inc. et de David Banford

MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le 20 mars 2026, à la suite d'une audition tenue sans la présence des intimés, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a rendu une décision dans laquelle il a prononcé des ordonnances de blocage et d'interdiction à l'encontre des intimés NOSTRA IA Prédictive inc. (NOSTRA.IA) et David Banford.

Selon l'enquête que mène l'AMF et qui est toujours en cours, les intimés auraient procédé à des placements sans prospectus, agi à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement sans être inscrits à ce titre et fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'opérations sur des titres.

Appel aux consommateurs

L'AMF poursuit actuellement son enquête dans ce dossier. Si vous détenez de l'information pertinente sur cette affaire, vous pouvez contacter le centre d'information de l'AMF.

Les intimés ont déposé un avis de contestation auprès du TMF dans le délai de 15 jours prescrit.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des Marchés financiers