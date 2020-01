Le timbre du Mois de l'histoire des Noirs met en lumière un pan méconnu de l'histoire du hockey

La vignette consacrée au Colored Hockey Championship raconte une histoire de courage dans l'adversité

HALIFAX, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a dévoilé un timbre célébrant le Colored Hockey Championship et les équipes de hockey sur glace uniquement composées de joueurs noirs qui se sont disputé le titre dans les Maritimes entre 1895 et le début des années 1930.

Durant cette époque peu connue de l'histoire du hockey canadien, des organisateurs et des joueurs déterminés ont mis sur pied leurs propres matchs, dissipé des idées fausses blessantes et contribué à changer le jeu de manière modeste, mais non négligeable.