« Nous savons que bon nombre de nos produits réchauffent le cœur des gens et leur apportent le sourire. Grâce au charme supplémentaire des images festives imprimées sur nos emballages des Fêtes, nous avons l'occasion de participer au bonheur de nos invités, mais d'une manière encore plus spéciale », déclare Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

Nous vous fournirons bientôt d'autres détails concernant le menu de boissons et pâtisseries des Fêtes 2020. Nous vous en dirons plus également sur les marchandises des Fêtes Tim Hortons, qui arriveront dans les restaurants la semaine prochaine et qui constituent de superbes idées-cadeaux. Elles seront parfaites pour les bas de Noël des amateurs de café et de beignes.

